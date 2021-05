BRP inaugure le premier centre de vaccination en entreprise en Estrie

Valcourt(RL) —L’aréna de Valcourt est méconnaissable par les temps qui courent, alors que la multinationale de véhicules récréatifs BRP, a littéralement transformé les lieux en pôle de vaccination contre la covid-19. C’est avec fierté que le vice-président ressources humaines chez BRP, M. Éric Lebel a procédé à l’inauguration officielle du centre vaccinal le mercredi 5 mai dernier, en présence des médias et des premiers employés à recevoir le vaccin. Ce dixième centre à ouvrir ses portes en Estrie, mais le premier en entreprise, devrait permettre d’inoculé entre 15 000 et 25 000 doses des vaccins Moderna ou Pfizer aux employés de l’entreprise, leur famille, de même qu’aux citoyens de la région, d’ici le mois d’août prochain. Initialement en période de rodage au cours de la dernière semaine avec un objectif de pouvoir vacciner quelque 300 employés, BRP se dit prêt à accueillir davantage de personnes depuis le 10 mai alors que les gens peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin en se rendant sur le site du gouvernement du Québec au www.clicsanté.ca. Ainsi une plage horaire respectant les groupes prioritaires leur sera attribuée. Bien que le CIUSS de l’Estrie CHUS assure une collaboration de premier niveau, notamment en ce qui a trait à la gestion de l’approvisionnement en vaccins, le centre de Valcourt est entièrement géré et administré par BRP. C’est donc dire que le manufacturier s’occupe de défrayer l’ensemble des coûts reliés à la vaccination, la gestion des lieux et le salaire du personnel en place. Plus de 80 bénévoles viendront également porter maintes fortes aux employés et professionnels du domaine médical, dont 25 de ceux-ci seront requis quotidiennement pour épauler les opérations au cours des prochains mois. Si d’autres personnes étaient désireuses de joindre l’équipe de bénévoles, il est possible de communiquer avec Mme Nancy Bossé par courriel à l’adresse : nancy.bosse@brp.com.

Appui de la part du personnel du bureau du député André Bachand

Les membres du personnel du bureau du député de Richmond André Bachand mettent également l’épaule à la roue en supportant les activités entourant la vaccination au pôle de Valcourt. Ainsi ces derniers participeront à tour de rôle à raison d’une journée par semaine, de façon bénévole. Ils seront affectés à des tâches administratives.

« Je suis très fier de notre contribution à lutte contre la COVID-19. Tous les employés du bureau de circonscription ont reçu la première dose du vaccin. En posant ce geste de participation, nous voulons souligner qu’il est important pour tous de recevoir le vaccin. C’est ainsi que nous retrouverons nos activités quotidiennes habituelles. » a par ailleurs mentionné M. Bachand.