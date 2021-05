La vague Parler pour vrai est commencée!

Val-des-Sources —Depuis le 3 mai jusqu’au 9 mai, la 70e Semaine de la santé mentale se tient sous le thème Parler pour vrai… de ce que vous ressentez. C’est d’ailleurs ce thème qui a interpellé Ghislain Tessier, président de Transport ATD, et qui lui a fait accepter le titre de porte-parole de cette Semaine pour la Croisée des sentiers de Val-des-Sources.

« Avec la pandémie, les contacts humains se font rares et c’est de plus en plus difficile pour les relations interpersonnelles. Qui demande à quelqu’un comment il va et attend réellement une réponse détaillée ?? », fait valoir M. Tessier.

Suite à une période difficile sur le plan psychologique, l’homme a choisi de prendre le temps pour se ressourcer et repartir sur des bases différentes.

« Quand je me suis ouvert, j’ai reçu plusieurs témoignages de gens de mon entourage et même de personnes que je ne connaissais pas. Cela m’a fait du bien et avoir su, je me serais ouvert bien avant », ajoute-t-il.

Comprendre et accepter nos émotions nous aide à protéger notre santé mentale. En fait, nommer nos émotions est l’une des meilleures façons de les apaiser. Et, lorsque nous comprenons ce que nous ressentons, il nous est aussi plus facile d’éprouver de la compassion et de la bienveillance envers les autres.

Ainsi, pour contribuer à créer un climat de bienveillance et d’acceptation, et pour parler pour vrai, tout au long de la Semaine nationale de la santé mentale, différentes actions seront posées dans la communauté. Afin de mieux cerner les besoins de la population, jeunes et moins jeunes, La Croisée des sentiers fera circuler un sondage sur les médias sociaux. « En ce temps de pandémie, nous voulons savoir comment vont les gens et quels sont leurs besoins en matière de santé mentale », affirme Sylvie Khawaja, directrice générale de l’organisme.

Toujours sur les médias sociaux, les membres de l’équipe de La Croisée présenteront tour à tour une activité qu’ils pratiquent et qui leur fait du bien.

Tout au long de la semaine, des appels téléphoniques aux membres de l’organisme et à des personnes de la communauté seront effectués. « Ces appels ont pour but de prendre de leurs nouvelles et les inviter à poursuivre la vague Parler pour vrai… en appelant à leur tour un ami, un membre de la famille ou même une connaissance », mentionne Mme Khawaja.

Rappelons que La Croisée des sentiers est l’organisme communautaire implanté sur le territoire de la MRC des Sources depuis 1988 qui vient en aide à toute personne adulte vivant un problème de santé mentale.