Aux petits soins avec votre animal !

Saint-Camille (MF) - On le sait, on ne compte plus les bénéfices d’une caresse à une bête. Pour le cœur, pour les nerfs, pour tout ! Et comme on les aime, jouets, friandises, accessoires, produits d’hygiène et de soins sont au programme. Ça tombe bien, AnimaWoof, un salon de toilettage ainsi qu’une boutique a ouvert ses portes en mars. Rencontre avec Kristina Juneau, une entrepreneure âgée de 26 ans.

Auparavant intervenante sociale, elle travaillait à Sherbrooke. « Quand j’ai rencontré Sébastien Cloutier, mon conjoint, qui habitait à Saint-Camille, il y a eu un grand vent de changement, confie-t-elle. Je voulais réorienter ma carrière. Comme on adore les animaux, il a eu cette idée du salon. Toutefois, avant de se lancer, on a décidé de faire d’abord un bébé ! Ainsi, j’ai suivi ma formation de toilettage durant mon congé de maternité. La pandémie a retardé un peu le démarrage. Mais cela nous a permis de peaufiner nos installations. »

Le couple sait que chaque animal est différent et mérite un soin adapté à ses besoins : « Notre salon est conçu pour toiletter les chiens de toutes tailles, âges et tempéraments. Sans discrimination de races ! Notre équipement est à la fine pointe de la technologie, et les bains immenses ! Ça fait plusieurs Saint-Bernard que je toilette, et ils ont amplement d’espace. Et comme nous travaillons à deux, ça se passe bien. Sébastien peut mieux manipuler que moi un chien de 150 livres. Nous nous occupons également du toilettage des chats. »

Les chiens de la pandémie

« Avec la pandémie, les chiens sont plus isolés, donc moins sociabilisés, poursuit Kristina. Cela peut rendre les gens craintifs : comment sera-t-il avec d’autres chiens ou avec la toiletteuse ? Je les rassure, tout se passe bien. Nous nous sommes dotés de l’équipement le plus silencieux possible afin que votre poilu puisse profiter de son moment de détente. Le local à aire ouverte vous permet de voir où votre animal se fait toiletter. De fait, la disposition et l’organisation du local font en sorte que tout se passe de façon sécuritaire. Et nous disposons d’une entrée indépendante, accessible pour les personnes à mobilité réduite. Tout a été pensé pour établir une relation de confiance tant avec les humains qu’avec les animaux. On a mis tellement d’amour dans ce projet ! »

Et de l’amour, la jeune entrepreneure en dégage beaucoup ! « Depuis toujours, je raffole des animaux, s’enthousiasme-t-elle. Petite, je voulais être vétérinaire ! Quand je vois des animaux sur le Web qui recherchent une famille, je dois me retenir pour ne pas les prendre… »

Pour beaucoup, les animaux de compagnie nous font craquer, nous attendrissent et nous font rire ! Voilà un nouveau service pour bonifier leur bien-être. Les rendez-vous s’obtiennent rapidement ! Et ces jeunes qui se lancent en affaires en pleine pandémie, c’est merveilleux ! Rassurant en fait.

facebook.com/AnimaWoof

873 542-8585