Explorer les émotions dans le cadre de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021

Actualités-l’Étincelle - Dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai, le Mouvement Santé mentale Québec invite la population à découvrir le pouvoir d’une contagion positive, soit plus précisément par la contagion émotionnelle. Bien que l’on parle de la semaine officielle de promotion, il est clair que la sujet est propice à discussion et à prévention tout au long de l’année. En fait, nul besoin de rappeler l’ampleur et les impacts que peut avoir la période pandémique dans laquelle la planète est plongée depuis plus d’un an maintenant, sur la santé mentale et émotionnelle des gens. Or, tel que la science a pu le démontrer, la contagion émotionnelle positive permet d’adoucir certains aspects plus difficiles en favorisant l’entraide, la valorisation et la solidarité, tout en permettant également de faire face aux côtés disons, un peu plus sombrent telles que la colère et la tristesse notamment.

« Les émotions sont un baromètre individuel, organisationnel et social et un levier essentiel de la motivation et de l’engagement, explique Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Oser les regarder, les écouter et comprendre les besoins qui les déclenchent c’est améliorer le mieux-être de toutes et tous. On ne niera pas que ça demande parfois du courage de prendre le temps de s’y attarder pour y trouver du sens et répondre aux besoins liés aux émotions. Il est plus difficile de contaminer avec des émotions qui nous fait du bien, pourtant les recherches nous démontrent qu’elles nous permettent de prendre du recul, de reprendre son souffle, d’être plus créatifs et qu’elles renforcent le système immunitaire, poursuit Madame Ouimet. Nous voulons donc aider les Québécois et les Québécoises à trouver des stratégies pour contaminer positivement leurs entourages. »

Sous le thème « Ressentir c’est recevoir un message », la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec et de ses organismes membres, débute donc à l’occasion de la Semaine de la santé mentale.

Destiné à tous les âges, l’organisme propose également une multitude de liens à découvrir sur www.etrebiendanssatete.ca où se retrouve du matériel pertinent à utiliser tout au long de l’année. Il y a également des récits de vie, une capsule vidéo sur la contagion émotionnelle (tirée du film Post mortem), des fiches d’animation de même qu’une riche programmation Web offerte du 3 au 10 mai. Il est possible de consulter le site du Mouvement Santé mentale Québec à l’adresse : www.mouvementsmq.ca.