Manifestation sympathique du 7 mai dans le cadre de la semaine de la santé mentale

Val-St-François - Dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale au Québec et des actions portées par notre organisation lors de celle-ci, nous vous convions à une grande manifestation citoyenne dans les rues de Richmond. Par cette manifestation nous souhaitons interpeller les éluEs des trois paliers gouvernementaux aux pouvoirs qu’ils détiennent dans l’amélioration de ce qui détermine la santé mentale de leurs concitoyennes et concitoyens.

Voici l’horaire et le trajet emprunté par la manifestation sympathique du 7 mai 2021 :

12h30: Point de départ: Des locaux Rivage du Val St-François au 423 rue Principale Nord à Richmond. Un discours de mise en contexte de l'action et un rappel de nos façons de faire.

La marche débute en longeant la rue principale jusqu'au restaurant de la Vieille Gare.

13h: Arrêt devant le restaurant avec discours sur les inégalités révélées par la COVID et la SM (5 min.)

La marche repart en direction du siège social de la MRC du Val-Saint-François en longeant la rue Principale Nord, montant sur la 243, ensuite à gauche sur Gouin, on traverse la 116 et on prend la Montée du Parc.

13h15: Arrivée à destination: Discours sur les revendications aux élus par les paroles récoltées au cours de la semaine de la santé mentale dans le Val-Saint-François.

Comme l’indique si bien le président de l’organisme, Monsieur Roger Lapointe : « la santé mentale, ça commence dans notre milieu de vie, l’endroit où l’on vit, nos proches, nos voisins». C’est en construisant ensemble une communauté qui prend en compte les déterminants de la santé mentale qu’on construit le mieux être d’une ville, d’une région, d’une nation. «C’est pourquoi nous souhaitons convier l’ensemble des citoyennes et des citoyens de la MRC pour contribuer à établir un dialogue constructif avec nos éluEs. Prenez note que le respect des mesures sanitaires en vigueur est de mise (port du masque et distanciation physique).

Le Rivage du Val St-François est une organisation d’action communautaire autonome et une alternative en santé mentale qui œuvre dans le Val-Saint-François depuis 1987. Notre mission est de favoriser l’intégration dans la communauté des personnes riches d’expériences en lien avec la santé mentale.