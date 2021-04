La situation à l’urgence mineure de Windsor

Windsor(SFT) —Des usagers inquiets de l’urgence mineure de Windsor nous ont contactés en nous faisant part de leurs inquiétudes. Nous avons communiqué avec la municipalité de Windsor, qui nous a rapidement et efficacement mis en lien avec la bonne personne pour répondre à nos questions. Voici un communiqué de madame Chantal Gariépy, directrice des services généraux au CIUSSS de l’Estrie — CHUS :

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS compte rouvrir l’urgence mineure de Windsor dès que la situation sanitaire de la région le permettra.

« Je tiens à rassurer les gens qui pourraient être inquiets. Le service d’urgence mineure sera à nouveau offert. Et ce, dès que nous pourrons y retourner le personnel actuellement requis par d’autres services du CIUSSS de l’Estrie — CHUS en raison de la pandémie de COVID-19. Le service d’urgence est important pour la population du Val-Saint-François, nous en sommes bien conscients. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS prévoit rouvrir ce service de proximité apprécié de la population dès que possible. », mentionne Chantal Gariépy, directrice des services généraux au CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Le nombre de cas positifs de COVID-19 sur le territoire augmente. De plus, une augmentation des personnes devant être hospitalisées ou admises aux soins intensifs est anticipée. Les infirmières et les médecins de l’urgence mineure de Windsor prêtent actuellement main forte, temporairement, aux secteurs critiques du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a prévu une réouverture des portes de l’urgence le 12 avril dernier. Toutefois, cette réouverture n’a pas été possible étant donné l’arrivée d’une troisième vague de COVID-19 dans la région. Les services d’imagerie médicale, de prélèvements et de physiothérapie sont toujours offerts à la population, comme habituellement. Pendant la fermeture de l’urgence de Windsor, s’il y a urgence ou un besoin de santé non urgent : la population est invitée à se référer à cette information : https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/lurgence-mineure-de-windsor-demeure-fermee/