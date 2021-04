Souper-bénéfice homard pour la fondation du CSSS du Val-St-François

Val-St-François (SFT) - Le légendaire souper-bénéfice du CSSS du Val-St-François est de retour, après une pause d’un an. L’évènement, comme beaucoup d’autres, a dû se réinventer cette année afin de répondre aux normes sanitaires. Le souper prendra donc des allures de take out sans contact avec trois points de cueillette à l’aréna de Windsor, au CHSLD de Richmond et au CHSLD de Valcourt. Le souper copieux comprendra trois homards, du riz, des quartiers de citron, du beurre à l’ail, une salade césar, du pain beurre, un dessert et une bouteille de vin de 750 ml, pour un coût de 100 $. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en vous régalant et en faisant un beau geste pour la communauté?

Pour toute information et achat, contactez Denis Dion au (819) 238-5512 ou à l’adresse courriel suivante; fondationcsssvalstfrancois@hotmail.com