Vaccination pour les 60 ans et plus maintenant accessible

Estrie - Le portail Clic santé sera accessible dès jeudi matin pour la vaccination contre la Covid 19 aux personnes de 60 ans et plus. Ceci dans toutes les régions du Québec.

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone et sur le web.

https://portal3.clicsante.ca

Téléphone 1 877 644-4545

Ce sont plus de 54 000 doses de vaccins contre la COVID-19 qui pourront être administrées à des Estriens au cours des deux prochaines semaines selon différentes modalités.

Outre la prise de rendez-vous sur la plateforme Clic Santé dans l’un des neuf centres de vaccination ou dans l’une des pharmacies participantes du territoire pour les personnes âgées de 65 ans et plus, il sera possible d’obtenir le vaccin AstraZeneca, pour les personnes âgées de 55 ans et plus, dans six points de vaccination sans rendez-vous, avec distribution de coupons, à compter de ce jeudi 8 avril.