Centraide Estrie passe le cap du 2 millions pour la 1re fois

Sherbrooke – C’est avec une immense fierté que Centraide Estrie a dévoilé ce midi un montant record de 2 065 841 $ amassé lors de sa campagne 2020. L’organisme passe ainsi le cap du 2 millions de dollars pour la première fois depuis sa création il y a 46 ans. La campagne 2020, qui s’est déroulée entre septembre 2020 et mars 2021, a permis de recueillir environ 90 000 $ de plus que l’année précédente.

« Dans le contexte actuel, c’est un résultat inespéré. Je suis honoré d’être à la présidence du conseil d’administration et du cabinet de campagne pour ce moment historique. Comme disait Nelson Mandela : "cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu’on le fasse". Merci à tous les donateurs et donatrices d’avoir été au rendez-vous et de nous permettre de faire la différence pour les gens dans le besoin », affirme M. Ismael Sondarjée, président du conseil d’administration et du cabinet de campagne et directeur principal Finances, Région du Québec, de l’est de l’Ontario & Greater Ontario à la Banque de Montréal.

Une vidéo hommage

L’annonce des résultats a eu lieu virtuellement sur la page Facebook de Centraide Estrie. Puisque la campagne est l’affaire de plusieurs centaines de bénévoles, une vidéo a été tournée pour mettre en valeur des personnes et organisations qui représentent la grande famille Centraide. Chaque participant et participante a révélé un chiffre du montant total de 2 065 841 $. Vous pouvez visionner la vidéo ici : https://youtu.be/lG5Lxj3SENY .

« Avec cette vidéo, nous souhaitions non seulement dévoiler le montant recueilli lors de la campagne, mais aussi rendre hommage à nos bénévoles et partenaires. Je veux également remercier les membres de nos comités et ceux et celles qui s'occupent des campagnes en milieux de travail. Grâce à vous, nous pouvons continuer à améliorer des milliers de vies, ici, en Estrie », poursuit M. Sondarjée.

Rappelons que les sommes recueillies serviront à soutenir une centaine d’organismes, concertations et programmes sociaux partout dans la région. En tout, c’est 1 Estrien ou Estrienne sur 3 qui est rejoint directement ou indirectement par les organismes soutenus par Centraide. « La dernière année a été éprouvante pour les travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. Nous tenons à souligner leur dévouement et nous sommes heureux de pouvoir continuer à les épauler grâce aux résultats impressionnants de notre campagne », conclut Mme Marie-Hélène Wolfe, directrice générale de Centraide Estrie.