Une citoyenne d’Ham-Sud lance une pétition favorisant le transport actif

Ham-Sud(RL) — Interpellée par les effets néfastes de l’omniprésence toujours grandissante de la voiture dans le quotidien des gens et appuyée dans sa démarche par la députée sherbrookoise Christine Labrie, Mme Hildelgund Janzing résidente d’Ham-Sud, à lancé une pétition l’assemblée nationale au cours de la dernière semaine. Le but de cette initiative est d’être partie prenante de la conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, lancée en janvier dernier par le gouvernement du Québec. Elle se veut également complémentaire à la déclaration de l’Alliance Ariane. Rappelons que celle-ci demande, depuis 2018, une politique nationale d’aménagement du territoire et de l’urbanisme cohérente avec une vision de développement durable.

Mme Janzing désire également mettre en lumière les impacts néfastes que peuvent avoir auprès de la population, dont notamment les jeunes, des aménagements urbains non efficients. La psychologue de profession, expliqua ainsi son point de vue : « Dans beaucoup de développements résidentiels, même récents et destinés aux jeunes familles, il n’y a aucun trottoir. Dans nos villages, la situation n’est guère mieux, avec souvent seulement de petits bouts de trottoirs intermittents. Cela fait que, bien souvent, les parents préfèrent conduire leurs enfants chez leurs amis et à leurs activités, plutôt que de les laisser y aller à pied, par eux-mêmes. », mentionna-t-elle avant d’ajouter que « Les recherches ont démontré l’impact réel de l’aménagement urbain sur les habitudes de déplacement des résidents, soit en encourageant ou en décourageant le transport actif. Avec tous les effets néfastes connus du manque d’exercice physique sur la santé physique et mentale de nos jeunes, il est temps de repenser l’aménagement urbain en leur faveur ! », conclut Mme Janzing, qui invite la population du Québec à joindre sa voix à la sienne, en se signant la pétition en ligne à l’adresse : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8981/index.html