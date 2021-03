La situation se stabilise à la Résidence Brunswick de Richmond

Richmond(RL) — Après plusieurs semaines difficiles où l’endroit était le théâtre d’une importante éclosion de Covid-19, voilà que la situation tend maintenant à se stabiliser à la résidence Brunswick de Richmond. Rappelons qu’après tout près de 11 mois de préventions et d’applications rigoureuses des mesures sanitaires, un premier cas positif de coronavirus a été déclaré parmi la quarantaine de résidents, le 5 février dernier. Malgré les efforts pour contenir la propagation, 18 autres bénéficiaires ont aussi été atteints, donc quatre en sont malheureusement décédés. On rapporte également que quatre membres du personnel ont aussi été contaminés par le virus au cours de cette période.

« C’est certain que les dernières semaines furent particulièrement difficiles physiquement et émotionnellement pour tout le monde. Il est important de mentionner que tous les protocoles demandés par la santé publique ont été observés chez nous depuis le début, mais cela dit, nous avons malheureusement été à même de constater la virulence avec laquelle la Covid frappe lorsqu’il entre dans un milieu, pour ma part c’était du jamais vu en plus de 35 ans. Je me dois de remercier le CIUSS de l’Estrie pour le support qu’ils nous ont offert, tant au niveau du personnel venu en renfort, que de l’ensemble des aides apportées tout au long de cette période. », mentionna M. Roch Plourde, directeur de la résidence.

Ce dernier souligna notamment que quatre résidents sont toujours hospitalisés en lien avec la maladie et qu’un couple à la résidence en était présentement à terminer la période de confinement nécessaire, le tout, bien entendu supervisé en collaboration avec la santé publique. Une fois l’ensemble des cas contrôlés, M. Plourde nous informe que l’ensemble de la vingtaine de membres du personnel seront soumis à une série de tests de dépistages préventifs au cours des semaines suivantes. Pour ce qui est de la vaccination, on nous indique que quelques bénéficiaires seulement avaient reçu la vaccination préalablement, mais que pour le moment la direction de la RPA de Richmond est dans l’attente des recommandations des autorités sanitaires pour la suite du processus.