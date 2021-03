Vaccination : Un service téléphonique pour accompagner et sécuriser les aînés à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —Si la vaccination de masse pour les personnes âgées de 85 ans et plus a débuté le 1er mars dernier dans la grande région de Montréal, l’exercice est toutefois prévu s’amorcer dans la semaine du 15 mars pour celle de l’Estrie. De ce fait, la ville de Val-des-Sources a décidé de soutenir les aînés de son territoire dans le processus de prise de rendez-vous, alors qu’une ligne téléphonique a été mise sur pied pour leur venir en aide.

« Notre service est en fonction depuis jeudi dernier et déjà nous avons reçu tout près d’une centaine d’appels de la part de citoyens requérant un peu de notre aide afin de remplir le formulaire de prise de rendez-vous pour une vaccination contre la Covid-19. Les personnes âgées de 85 ans et plus peuvent nous contacter du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h au numéro 819-300-0912, afin de recevoir toute l’aide nécessaire pour compléter le document en ligne, ce qui prend environ cinq à dix minutes en moyenne. », nous confia Mme Chantal Leroux, qui est l’employée municipale responsable de ce service.

« Ce matin (lundi), j’ai reçu un appel d’une dame de 94 ans présentant une certaine inquiétude, mais qui au final m’a signifié toute sa gratitude en insistant sur l’importance que représente un tel service pour la population. Je trouve mon rôle très gratifiant, car c’est assurément une fierté pour moi d’accompagner nos aînés dans ce processus important et ainsi les sécuriser dans leurs démarches. », a-t’elle ajouté. À noter qu’en plus de la ligne d’aide téléphonique, la municipalité en partenariat avec l’organisme STC des Sources, offre également la possibilité d’un service de transport aux personnes qui en nécessiteraient le besoin pour se rendre à leur rendez-vous au point de vaccination local, lequel sera par ailleurs installé au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues, située au 425 de la rue Chassé à Val-des-Sources.