Les sentiers Quatre Saisons invitent la population à la Grande Marche les 20 et 21 février

Val-des-Sources(RL) —Dans le but de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vies, La Grande Marche du défi Pierre Lavoie passe en mode hivernal cette année. Ainsi la première édition de La Grande Marche sous zéro se tiendra à la grandeur du Québec au cours de la prochaine fin de semaine. Le comité des sentiers Quatre Saisons, désire donc appuyer la cause en invitant la population les 20 et 21 février à venir marcher, seul ou en bulle familiale, les 5 km proposés pour l’activité.

À noter qu’il s’agit d’une activité complètement libre, où il n’y a pas d’horaire spécifique et chacun y va à son rythme, bien entendu toujours dans que le respect des règles de distanciations physiques demandées par la santé publique. « Il nous fait plaisir d’appuyer la cause et nous invitons les gens à s’inscrire directement sur le site de La Grande Marche au www.onmarche.com . L’activité se veut entièrement gratuite et 50 manteaux d’hiver feront les frais de tirages parmi l’ensemble des participants en province. », commenta M. Claude Smith, président du comité des sentiers Quatre Saisons.