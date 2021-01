Le CAB des Sources, une ressource alimentaire de première ligne au service de sa communauté

Val-Des-Sources(RL) —En décembre dernier nous avions amorcé une tournée des organismes d’aides alimentaires sur le territoire de la MRC des Sources et nous poursuivons ce tour d’horizon cette semaine avec le Centre d’Action Bénévole. Bien implanté au cœur de la communauté depuis plus de 37 ans, le CAB est un service essentiel qui apporte support et réconfort aux gens dans le besoin.

Parmi les volets de services offerts par l’organisme, nous retrouvons notamment La Popote Roulante qui cuisine et livre en moyenne 440 repas chauds, comprenant soupe, repas principal et dessert, chaque semaine. S’adressant principalement aux personnes âgées, convalescentes, en pertes d’autonomies, présentant un handicap, la popote roulante s’assure de fournir des dîners de qualités à tous ces gens. À noter par ailleurs que le service est aussi offert aux femmes enceintes dans le besoin et que celui-ci peut s’échelonner jusqu’à six mois suivants la naissance de l’enfant. Afin de pallier aux soupers ainsi qu’aux besoins de fins de semaine, le CAB des Sources offre des repas congelés emballés sous vide, et ce, toujours à faibles coûts. Membre du RLS (réseau local de service) et de la table en sécurité alimentaire, le Centre D’action Bénévole tient également un important volet de dépannage alimentaire où des gens et famille désignés en ayant fait la demande, peuvent recevoir l’équivalent de près de 80 $ en nourritures aux deux semaines.

« Il nous arrivent parfois de recevoir des demandes plus élevées où les besoins sont plus grands et rapides qu’aux deux semaines ou encore plus importantes. Dans ces cas bien précis, il est clair que nous évaluons la situation et ajustons notre aide en conséquence. », expliqua Mme Sylvie Ratté, directrice générale de l’organisme comptant huit employés à temps complet en plus d’ajouter la présence d’une aide-cuisinière une journée par semaine. Les cuissons sont réalisées avec des produits frais achetés localement principalement, dont notamment chez Coop Métro plus. L’organisme communautaire peut aussi compter sur l’apport généreux en nourritures de qualités fournies par Moisson Estrie. Mme Ratté tenu à souligner l’ensemble des mesures que l’organisme a mises en place afin de s’assurer de respecter toutes les règles sanitaires régies par la MAPAQ ainsi que celles reliées à la covid-19.

« C’est un véritable plaisir d’aider les autres et de sentir que l’on fait une certaine différence dans leur vie. Les gens qui présentent des besoins ne doivent surtout pas se sentir gêner de communiquer avec nos bureaux où M. David Généreux pourra recevoir leurs appels au 819-879-6333 poste 208. Nous sommes-là pour aider les gens de partout au travers la MRC des Sources. », conclut Mme Ratté. Prenons quelques instants supplémentaires, afin de rappeler que l’organisme est toujours à la recherche de bénévoles désireux de les appuyer dans leurs démarches, plus particulièrement au niveau de la livraison des repas. Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à communiquer avec le Centre d’Action Bénévole, situé au 312 boulevard Morin à Val-Des-Sources.