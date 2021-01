Un début de couvre-feu qui semble avoir été bien respecté dans la région

Actualités-l’Étincelle(RL) — Comme nous le savons tous maintenant, les autorités gouvernementales provinciales ont décrété un couvre-feu sanitaire en date du 9 janvier dernier. Cette règle imposée fut émise dans le but d’éviter des rassemblements possibles et ainsi tenter de freiner la progression de la covid-19. Étant donné qu’il s’agit de l’application d’une mesure pour le moins exceptionnelle et inconnue de beaucoup de citoyens, il paraissait intéressant d’évaluer le niveau de conformité à la règle de la part de la population dans les MRC du Val St-François et les Sources.

Si pour certains l’implantation du couvre-feu peut paraitre extrême dans le geste, mais futile dans l’effet, alors que pour d’autres il s’agit d’un incontournable afin de combattre efficacement le virus, force est d’avouer que les citoyens semblent s’être rangés derrière le bien-fondé de cette mesure. En effet, bien qu’elle ne puisse rapporter les données précises d’interventions par MRC et/ou régions administratives comparativement à d’autres corps policiers, la SQ ne souligne aucun élément qui laisse croire à des débordements ou encore que la situation puisse avoir posé des enjeux particuliers dans notre région. « La Sureté du Québec rapporte avoir décerné près de 150 constats d’infractions à l’échelle provinciale lors de la première soirée du couvre-feu. Ce sont là des chiffres globaux qui seront publiés une fois la semaine et qui engloberont l’ensemble du territoire québécois desservi par la Sureté. », mentionna l’agente Aurélie Guindon, porte-parole de la SQ en Estrie.

À défaut de connaître les données exactes sur les possibles actes de délinquances en lien avec l’interdiction de circuler après 20 h, la population est fortement encouragée à poursuivre ses efforts dans la lutte à cette pandémie qui perdure. Les chiffres officiels de la santé publique rapportent d’ailleurs une hausse de 22 nouvelles infections dans le Val-St-François durant la période du 8 au 10 janvier 2021, alors que la MRC des Sources enregistrait pour sa part quatre nouveaux cas sur son territoire pour ces mêmes dates, portant les bilans respectifs à 447 et 490 personnes atteintes depuis le début de la crise.