Aucune décision n’est encore prise concernant l’Urgence de Windsor

Windsor(RL) - Une certaine inquiétude ou à tout le moins une inquiétude certaine, semble avoir gagné les citoyens et résidents de la région suite à une annonce de la possible fermeture temporaire de la salle d’urgence du CLSC-urgence mineure-CHSLD de Windsor. Rappelons que cette option pourrait être retenue dans une optique de délestage volontaire de la part du CIUSS, le tout afin de rapatrier du personnel au sein d’autres installations où il y a présentement un manque important de ressources pour lutter contre la Covid-19. Bien que Mme Annie-Andrée Émond, porte-parole pour le CIUSS de l’Estrie CHUS, nous confirme qu’aucune décision ou scénario n’est arrêté ni privilégié pour le moment et qu’il ne s’agit-là que d’une option parmi d’autres actuellement à l’étude, cette dernière nous assure que le CIUSS tente de bien mesurer les impacts potentiels pour la population.

Cette dernière nous indiqua également lors d’un entretien téléphonique être bien au fait de la mobilisation citoyenne qui s’organise afin de souligner le désaccord d’une telle option et de tenter d’éviter d’en arriver à cette réalité. « Pour le moment il est encore trop tôt pour commenter un scénario ou un autre, car nous n’en sommes pas encore rendus à cette étape. Soyez assuré que nous évaluons et analysons soigneusement chacune des options, afin de minimiser au maximum les impacts pour les usagers. Pour le moment, en ce lundi 14 décembre, il n’y a aucun autre développement à annoncer dans ce dossier. » De confier Mme Émond. Quoi qu’il en soit soyez assuré que le journal Actualités-l’étincelle suivra de près l’évolution de la situation pour vous et que nous vous tiendrons informé des moindres développements qui pourraient survenir dans cette affaire.