Bilan de la situation entourant la covid-19 dans nos MRC

Actualités-l’étincelle (RL) - Alors que l’Estrie continue d’enregistrer de façon journalière des hausses significatives de cas confirmés de covid-19, la situation n’est guère plus reluisantes au sein des deux MRC desservies par le journal Actualités-l’étincelle. En effet, selon les données rapportées par le CIUSS de l’Estrie - CHUS, on enregistre 12 nouvelles infections à coronavirus dans le Val Saint-François uniquement pour la période du 27 au 29 novembre dernier, alors que la MRC des Sources comptabilise quant à elle 11 nouveaux cas pour la même période. Il va sans dire que les regards sont majoritairement tournés vers la direction de la santé publique en ce moment, afin de suivre les indications présentes et futures en lien avec l’évolution de la situation sanitaire à la veille du congé de Noël. À la lueur de ces derniers relevés, nous sommes effectivement en droit de nous demander si les autorisations de rassemblements contrôlés durant la période du 24 au 27 décembre pourront être maintenues. Le nombre total de cas recensés s’élève maintenant à 215 dans le Val Saint-François (176 rétablis) et 413 dans Les Sources (360 rétablis). Le bilan s’avère encore plus lourd pour les secteurs de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska, qui figurent parmi les plus durement touchés de notre région administrative avec respectivement 1581 et 1132 cas enregistrés depuis le début de la pandémie.