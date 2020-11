Soigner le corps et l’esprit en ce temps de pandémie

Danville(RL) — Comme on le sait les mois défilent et la présence de la covid-19 est toujours bien réelle. Si certaines lueurs d’espoir laissent croire qu’un éventuel vaccin pourrait être rendu disponible à la population au cours des prochains mois, il n’en demeure pas moins que la situation se veut présentement difficile, autant physiquement que moralement pour bon nombre de personnes dans la société. Forte de ce constat malheureux, et désireuse de produire un lègue de son histoire, Mme Pauline Messier, une résidente de Danville âgée de 81 ans, rapporte dans un DVD produit professionnellement, les grandes lignes de ses expériences personnelles de vie, ainsi que certains mouvements et exercices thérapeutiques en matière de santé alternative. Des mouvements simples qui lui ont permis de s’épanouir et demeurer active au fil du temps. Adepte de la « technique Nadeau » depuis plus d’une quarantaine d’années et également certifiée en tant qu’enseignante de celle-ci vers l’âge de cinquante ans, madame Messier s’est littéralement donné comme mission de faire découvrir tous les bienfaits de la force de régénération du corps humain.

Très important de spécifier que madame messier ne dénigre, ni ne diminue aucunement toute l’importance qu’occupe la médecine traditionnelle bien au contraire, mais propose simplement une avenue différente où les gens peuvent se énergiser le corps et l’esprit tout en maintenant la forme par une gymnastique douce favorisant l’oxygénation. Mme Messier nous indique avoir elle-même découvert la technique Nadeau alors que des ennuis de santé l’avaient d’ailleurs contrainte de recevoir un traitement d’injection à une épaule. C’est donc suite à cela qu’elle a entrepris de tenter l’expérience qui allait s’avérer un véritable mode de vie par la suite. « J’avais entrepris de produire un document vidéo pour mon entourage et faire découvrir la technique Nadeau en laquelle je crois fermement, mais comme nous traversons une époque très difficile collectivement, je me suis dit que de le rendre accessible à tous pourrait fort probablement aider d’autres personnes. » Nous a d’ailleurs confié la gentille dame débordante d’énergies. La technique Nadeau, qui a été popularisée au début des années 1980, est née de l’initiative de son créateur, M. Henri Nadeau, lui qui avait développé une série de mouvements afin de l’aider à combattre un problème cardiaque quelques années plus tôt.

Très loin de vouloir faire commerce, Mme Pauline Messier assure qu’une partie des sommes provenant de chaque exemplaire de DVD vendu au prix suggéré de 25 $, sera remise à une œuvre caritative locale. Cela permettra par le fait même d’aider à poursuivre une autre facette de sa mission de vie, soit celle de donner eu suivant ! Il est donc possible de se procurer un exemplaire vidéo à l’épicerie Alimentation et santé consciente de Danville, au marché public La Mante du Carré ou encore en communiquant directement avec Mme Messier au : 819-578-0636.