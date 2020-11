Une hausse marquée des cas de covid-19 dans la MRC des Sources et l’Estrie passe au Rouge

Actualités-l’Étincelle (RL) - Depuis plusieurs semaines des craintes et questionnements à l’égard d’une potentielle augmentation des cas de covid-19 en région, sont apparues en lien avec la deuxième vague. Or, force est d’admettre que la MRC des Sources s’est retrouvée très durement touchée durant les derniers jours avec une hausse de 50 cas confirmés entre les 6 et 8 novembre seulement. Bien qu’une grande majorité de cas touche la ville d’Asbestos avec des écoles impactées et des lieux d’éclosions largement médiatisés au cours de la dernière semaine, il n’en demeure pas moins que la situation demeure toujours très précaire pour le moment. Selon les données qui ont été émises par la santé publique en Estrie, le bilan du weekend mentionné ci-haut a fait bondir le nombre total de cas à 229 pour la MRC depuis le début de la pandémie, de ce nombre on dénote 131 personnes rétablies.

Pour ce qui est du secteur du Val Saint-François, on rapporte une augmentation plus légère que dans les Sources avec 7 cas confirmés pour la même période, portant le total de ce côté à 149 personnes infectées, dont 124 sont rétablis. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé annonçait d’ailleurs en point de presse lundi, que l’Estrie allait passer en zone ROUGE dès ce mercredi à minuit. Voilà certes une situation qui devenait de plus en plus prévisible dans les circonstances, mais qui apportera son lot de contraintes et de règles resserrées. Cette bascule en alerte maximale entraînera donc malheureusement la fermeture de plusieurs établissements, dont les salles à manger, salles d’entraînements, ainsi que certaines activités sportives et de compétitions, tout en imposant des mesures restrictives majeures dans le quotidien de la population.

Une situation difficile, mais toutefois nécessaire selon les autorités sanitaires, qui compte assurément sur la collaboration de la population, afin de maximiser les chances de reprendre une position de contrôle sur la pandémie le plus rapidement possible en Estrie. Pour connaître toutes les mesures en vigueur, il est possible de consulter le site du gouvernement du Québec au www.santeestrie.qc.ca/covid-19 .