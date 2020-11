Opération coup de cœur: Merci!

Asbestos - La collecte annuelle de fonds d’opération coup de cœur du vendredi 16 octobre dernier est un succès avec un record de 25 216,82 $! Avec cet argent, Centre d’action bénévole des Sources pourra tout au long de l’année, acheter des denrées fraîches (fruits, légumes, lait, œufs, pain, viande) pour les personnes et les familles en situation de pauvreté de son territoire.

La direction et les employé-e(s) remercient les 44 bénévoles présent-e(s) sur 5 coins de rue à Asbestos, Danville et St-Camille, la population participante ainsi que les partenaires de la MRC des Sources qui ont généreusement contribué selon leurs dons répartis comme suit:

Population générale : 7446$ en argent sur 5 coins de rue

Caisse Desjardins des Sources: 8000$

Coop Métro Plus d’Asbestos: 1 334 $ pour les clients et 1 666 $ de la compagnie Coop Métro et le goûter à tous les bénévoles

MRC des Sources: 5000$

Pompiers d’Asbestos et de Danville: 1 000 $

Paroisse St-Isaac Jogues: 475 $

GoFoundme et autres dons: 295.13$

Moisson Estrie pour ses dons de denrées alimentaires tout au long de l’année

Les bénéficiaires du service de dépannage alimentaire la Manne doivent être à faibles revenus peuvent être bien nourris moyennant 4 $ par dépannage et recevoir en retour une épicerie d’une valeur de plus de 60 $ à chaque deux semaines. Pour vérifier son admissibilité et pour s’inscrire: David Généreux au 819-879-6333 poste 208.