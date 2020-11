Semaine nationale des proches aidants : des ressources dans le Val-Saint-François

Windsor — Depuis 2007, la première semaine de novembre a été proclamée par le gouvernement du Québec « Semaine nationale des proches aidants ». Cette semaine a pour but de souligner le dévouement des personnes qui s’engagent et contribuent au mieux-être quotidien d’un proche vivant une perte d’autonomie.

Le « Portrait démographique des proches aidants d’ainés au Québec, 2016 » faisait ressortir que 1,5M de personnes sont proches aidantes, que 58% sont des femmes, que 55% ont entre 45 et 64 ans et que 50% travaillent plus de 30 heures par semaine.

Considérant n’accomplir que leur devoir, bien des aidants naturels n’ont pas conscience d’être un proche aidant. Accompagner un être cher à des rendez-vous, assurer son transport, le soutenir émotivement, faire son épicerie, veiller à l’administration de ses biens sont quelques exemples de l’aide offerte par un proche aidant d’ainé. Comme il lui paraît normal de répondre aux besoins de la personne aimée, souvent le proche aidant ne se fixe pas de limite et le bien-être de la personne accompagnée devient le centre de ses priorités. Une partie de sa vie familiale, professionnelle et sociale peut s’en trouver sacrifiée et le risque d’épuisement le guette.

Si vous prenez soin d’un être cher et que vous vous reconnaissez dans cette description sommaire de la vie d’un proche aidant, n’hésitez pas à recourir aux services existants dans votre secteur afin de maintenir ou de retrouver une vie en équilibre.

Le Val-Saint-François abonde de ressources qui offrent des services d’aide aux aînés et aux proches aidants d’aînés.

En cette difficile période de pandémie, prenez soin de vous tout en prenant soin des vôtres. Le travail des proches aidants est inestimable. Ces personnes se doivent d’être encouragées particulièrement pendant cette semaine nationale qui souligne leur dévouement sans borne.