Windsor - Une belle soirée de vente de poutines au Centre de répit Théo Vallières

L’organisme a vendu exactement 453 poutines!

Cette réussite a été possible grâce à vous tous, les acheteurs de poutines, les bénévoles, l’équipe en or des employés du centre et les commanditaires (Provigo François Gauthier, Laiterie Coaticook, Imprimerie Martineau) et vous tous qui faites votre bout de chemin en faisant avancer le centre par votre temps.

Votre présence a été appréciée ainsi que votre encouragement.

Merci, mais plutôt 1000 mercis! Restez-nous fidèles. Le centre est toujours fier de compter sur vous tous.