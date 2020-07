Karine Vallières reportée à la présidence d’honneur

Asbestos(RL) - La fondation du centre de santé et de services sociaux (CSSS)des Sources, lance sa campagne de financement 2020-2021. Pour ce faire la fondation peut compter sur le retour de Mme Karine Vallières pour une deuxième année consécutive à la présidence d’honneur de cette campagne. L’objectif de la prochaine année est établi à 80 000$, une somme qui servira à l’amélioration de la qualité des soins ainsi qu’a la qualité de vie de l’ensemble des usagers de l’établissement.

Une fois de plus la direction de la fondation compte sur la très grande générosité des gens de la région, le support des commanditaires, l’implication du milieu ainsi que le travail de dizaines de bénévoles afin d’atteindre son objectif. Durement impacté par l’annulation des derniers évènements de la campagne 2019-2020 en raison de la pandémie, celle-ci s’est clôturée avec une récolte de 80 000 $, mais les achats et investissements effectués entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, s’élève pour leur part à 140 000 $.

C’est donc par l’entremise d’invitations à contribuer acheminé dans les foyers de la région via plus de 7000 envois postaux, que la campagne s’amorce. Bien que des ajustements et adaptations aux activités annuelles seront assurément à prévoir en lien avec les exigences de la santé publique, la direction de la fondation du CSSS souhaite bien entendu que celle-ci puisse avoir lieu. Les membres de la Fondation sont d’ailleurs à évaluer la faisabilité de faire profiter les participants du Vins et fromages, mais ceci dans une version adaptée aux circonstances, la confirmation reste cependant à venir.

Pour ce qui est du grand tirage de la Santé Desjardins pour la mini maison ou le VR ou 100 000 $ ainsi que plusieurs autres prix, ce dernier est reporté à juillet 2021. Les billets sont disponibles à la Caisse Desjardins des Sources.