Paniers bienveillance pour les familles du Val-Saint-François

Richmond - Au cours des dernières semaines, notre monde et nos vies ont été bouleversés et ce changement, pour plusieurs, a apporté de l’anxiété, de l’incertitude et du stress alors que nous restons à la maison et faisons de notre mieux pour passer à travers cette période. Notre communauté a senti que cette période est difficile pour nos familles et voulait trouver un moyen d’aider. Il en est donc venu l’idée d’un projet appelé : Paniers bienveillance. Des paniers seront donnés aux familles qui ont besoin d’un peu de réconfort ! Plusieurs organisations se sont mobilisées pour donner un coup de main : les écoles CLC Richmond, Danville & Drummondville, ValFamille, la Maison de la famille Les Arbrisseaux, le CJE Richmond, Townshippers’ Association, Richmond et ses Jeunes, ne sont que quelques exemples de la liste des participants qui ne cesse d’augmenter.

L’idée est d’offrir aux familles des paniers qui contiennent de la nourriture, des produits de bain, des jeux et du matériel éducatif et artistique ainsi qu’une liste de ressources locales où les familles pourront demander de l’aide, si elles en ont besoin. Ce « panier d’encouragement » peut être demandé par une famille pour elle-même ou pour offrir à autre une famille qui l’apprécierait.

Les paniers seront disponibles pour les réservations à partir du 1er juin. Cette initiative est ouverte à toutes les familles du Val-St-François ainsi qu’aux familles dont les enfants fréquentent les écoles Drummondville Elementary et RRHS. Si vous connaissez une famille qui apprécierait un panier ou si vous et votre famille apprécierez un peu de réconfort, veuillez contacter la Maison de la Famille Les Arbrisseaux au (819) 628-0077 ou envoyer un courriel à lesarbrisseaux@gmail.com. Pour les demandes en anglais, veuillez contacter richmondclc@etsb.qc.ca ou (819) 437-4727. Il y a aussi une page Facebook pour plus d’informations et un lien pour la réservation en ligne.

La communauté et les familles sont au cœur de cette initiative et nous espérons que ces Paniers bienveillances apporteront un peu de lumière en ces temps incertains. Nous sommes tous ensemble. #cavabienaller