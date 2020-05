C'est la fin pour la Résidence Monfette d'Asbestos

Asbestos (RL) —Un communiqué officiel nous apprenait au cours de la dernière semaine, la décision des membres du conseil d’administration de la Corporation de la Ressource intermédiaire d’hébergement de la MRC d’Asbestos, Résidence Monfette, de mettre fin à ses activités au plus tard à la fin du mois de septembre, à moins que celle-ci ne soit vendue prochainement. Située sur la rue Laurier à Asbestos, l’organisme sans but lucratif (OSBL) qui accueille des personnes adultes vulnérables en raison d’une perte d’autonomie liée au vieillissement ou à un problème de santé mentale, compte neuf bénéficiaires et est en opération depuis le début des années 2000. Bien qu’un ensemble de facteurs soit en cause, il est tout de même possible de cibler quelques points majeurs pour expliquer la décision.

« Tout d’abord, je tiens à souligner que c’est une décision qui fût mûrement réfléchie par l’ensemble des bénévoles au sein du CA, car cela fait déjà plus d’un an que nous sommes en discussion concernant cette éventualité. L’une des raisons principales qui nous amènent à cette réalité aujourd’hui est sans aucun doute les changements au niveau de l’instrumentation de la classification des bénéficiaires par le gouvernement du Québec. Concrètement cela veut dire que depuis les nouvelles classifications, il y a tout près de cinq ans maintenant, nous devons nous assurer de rencontrer des exigences toujours de plus en plus importantes, et ce, avec de moins en moins de ressources financières. Une situation précaire qui ajoute au défi d’offrir une rémunération concurrentielle à nos employés, rendant ainsi le recrutement et la rétention de ceux-ci difficile par le fait même. » Confia Mme Nicole Goudreau présidente du conseil d’administration. Cette dernière nous informa également lors d’un entretien que depuis que l’annonce en a été faite localement la semaine dernière, des investisseurs ont d’ores et déjà manifesté un certain intérêt à faire l’acquisition de l’endroit. Des discussions sont présentement en cours sur le sujet et un agent immobilier prend maintenant le relais.

En terminant, madame Goudreau a tenu à remercier chaleureusement les bénéficiaires actuels et leurs familles pour leurs compréhensions et leurs résiliences face à la situation, tous les membres du personnel pour leur précieux soutien, ainsi que l’ensemble des résidents qui ont séjourné à la résidence depuis son ouverture. « Je ne peux évidemment pas passer sous silence le professionnalisme et la très grande collaboration de la part de l’équipe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Ces derniers vont établir un important point de contact avec les résidents et leurs familles en vue d’une relocalisation dans un autre établissement, toujours selon les choix et les besoins de chacun. » De conclure la présidente. La Résidence Monfette