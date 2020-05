Un souper aux homards à domicile au profit du CHUS

Sherbrooke – Les 1er et 2 mai avait lieu le Souper homards à domicile au profit de la Fondation du CHUS. Ce sont 438 personnes de Sherbrooke qui ont participé à cette activité, qui a rapporté une somme de 30 226 $ à la Fondation.

Dans le contexte actuel, le souper aux homards annuel de la Fondation du CHUS a dû faire peau neuve. Puisque tous les rassemblements de personnes sont interdits au Québec depuis le 13 mars dernier, la Fondation a décidé de livrer les repas de homards directement chez les participants. La nouvelle formule a fait bien des heureux en cette période de confinement et tous les repas ont trouvé preneurs en quelques jours seulement.

« Depuis le début de la pandémie, la Fondation du CHUS revoit ses façons de faire. Nous sommes fiers qu’autant de personnes aient répondu positivement à notre appel pour cette activité qui bénéficiera aux enfants soignés ou suivis au département de pédiatrie de l’Hôpital Fleurimont », mentionne Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.

En effet, tous les profits de cette activité serviront à faire l’acquisition d’un Nitronox. Il s’agit d’un appareil permettant de mélanger des gaz (protoxyde d’azote et oxygène) ayant des propriétés relaxantes qui sont administrés aux patients avant une chirurgie de courte durée. Puisque le Nitronox est portable, il offre une plus grande flexibilité d’utilisation et une facilité d’administration; ce qui est idéal en pédiatrie.

Rappelons que la Fondation du CHUS a également mis en place un fonds spécial COVID-19 pour tous ceux et celles qui souhaitent participer au soutien des équipes médicales travaillant jour et nuit afin de nous offrir les meilleurs soins possibles. La Fondation est consciente que la situation financière d’une grande partie de la population est incertaine actuellement, mais ceux et celles qui le désirent peuvent contribuer à ce fonds par le lien suivant : www.jedonneenligne.org/fondationchus/COVID19/