Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai

Asbestos - C’est dans un contexte québécois un peu particulier que se tiendra cette année la semaine nationale de la santé mentale. La réalité de la pandémie actuelle a demandé aux partenaires locaux de réajuster leurs actions et activités.

Ainsi, tout au long de la semaine, la page Facebook de la Croisée des sentiers, organisme en santé mentale sur le territoire de la MRC des Sources, sera alimentée de divers articles et capsules portant sur la santé mentale et psychologique. « Nous savons que la pandémie est une source de stress immense pour une grande partie de notre population. Pour nous, il est important de bien outiller les citoyens, de leur offrir des outils qui pourront les aider à traverser cette période difficile », nomme Mme Sylvie Khawaja, directrice de la Croisée des sentiers.

Pour donner une couleur toute locale à cette campagne nationale, M. Ghislain Tessier, propriétaire de la compagnie Transport ATD, a accepté d’être le parrain d’honneur de l’édition 2020. « J’ai moi-même connu dernièrement une période plus fragile psychologiquement. Et je sais que c’est très difficile de se l’avouer, encore plus difficile d’en parler. J’aurais aimé avoir de l’aide. Mais je ne savais pas où la trouver. Et je n’avais pas l’énergie pour chercher. Je veux donc aider à promouvoir nos ressources de soutien pour que notre population sache où aller lorsque le besoin se présente » témoigne, M. Tessier.

Une capsule vidéo de M. Tessier sera diffusée sur la page Facebook de la Croisée des sentiers lundi le 4 mai, ce qui marquera le coup d’envoi officiel de la présente campagne. « J’invite les citoyens de la MRC des Sources à visiter la page Facebook de la Croisée des sentiers et à ne pas hésiter à demander de l’aide si besoin. Les ressources d’aide sont là pour nous. Pour nous aider à s’en sortir et à retrouver le sourire », conclut M. Tessier.

Pour compléter cette programmation, l’équipe du Local de quartier tiendra, en collaboration avec l’équipe en santé mentale du CIUSSSE-CHUS à Asbestos, un café-causerie le jeudi 7 mai à 13 h 30. « Habituellement, nos cafés-causeries au local de quartier se font en présence réelle. Cette fois-ci nous testerons une formule virtuelle. Les citoyens sont donc invités à se joindre à la causerie via la plateforme zoom. Une infirmière clinicienne nous parlera du stress, de ses effets et de stratégies pour mieux s’en sortir » nomme Mme Khawaja. Les informations pour rejoindre le café-causerie se retrouveront sur la page Facebook de la Croisée des sentiers.

Pour conclure, il est bon de se rappeler que plus d’une personne sur cinq vivra un problème de santé mentale au cours de sa vie. Et qu’il existe des outils et du soutien pour s’en sortir.

Pour informations : La Croisée des sentiers : 819-879-4886