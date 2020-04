Combattre la maladie au travers de la pandémie

MRC des Sources (RL) — La période de confinement qui s’allonge et les points de services médicaux toujours sous alertes, en raison des mesures prises par la santé publique concernant le Covid-19, peut assurément représenter de contraintes importantes pour certains. De ce fait, les personnes aux prises avec une maladie autre que celle mentionnée sont d’autant plus impactées actuellement. C’est le cas notamment de la jeune Mia Proulx 16 ans, résidente de Danville, qui a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique en décembre 2019. Heureusement la maladie fût détectée rapidement et les traitements se sont avérés efficaces, l’adolescente est donc présentement en rémission.

Cela dit, bien qu’elle soit en rémission, ce qui signifie que l’on ne détecte plus de trace de la maladie dans son sang actuellement, elle doit tout de même recevoir des traitements de chimiothérapies très agressifs pendant encore près de deux ans, afin d’enrayer les possibilités de récidive de ce cancer. Mia étant présentement hospitalisée, afin de soigner une bactérie qu’elle a contractée en raison de son immunodéficience, sa mère Irène Desrochers, a bien voulu nous dresser le portrait de la situation avec laquelle sa fille ainsi que l’ensemble de la famille doivent composer. «Je dois dire que depuis décembre dernier notre quotidien a pour le moins été chamboulé pas mal avouons-le. Donc, l’appel au confinement nous l’avons accueilli au départ sans trop de problèmes en raison du fait que nous vivions sensiblement de cette façon depuis quelques mois déjà pour protéger Mia, dont le système immunitaire est extrêmement affaibli. Nous avons la chance d’avoir une enfant dotée d’une belle combativité et d’une grande force de caractère. Ceci dit, il était toutefois normal qu’elle ressente une certaine dose d’inquiétude en lien avec la propagation du coronavirus, mais après plusieurs discussions, je dois dire que ça va beaucoup mieux maintenant.» De nous confier généreusement la dame. Questionnée au sujet de la façon dont se déroulent les visites à l’hôpital, MmeDesrochers s’est montrée rassurante à ce propos. «Le service que Mia reçoit au CHUS de Sherbrooke est vraiment excellent, ses deux médecins en hémato-oncologie pédiatrique, Dre Josée Brossard et Dre Janie Charlebois, sont présentes régulièrement et assure un lien direct avec elle. Pour ce qui est de la sécurité sanitaire, je dois dire que nous avons été à même de constater le sérieux des contrôles mis en places par le centre hospitalier et rien n’a été laissé au hasard. Tout le personnel en place porte les équipements nécessaires, des postes de lavages de mains sont installés aux abords des chambres et un peu partout dans l’édifice, une personne seulement est autorisée au chevet du patient, des points de contrôles par questionnaires sont également instaurés notamment.

Par ailleurs, les plateaux de repas sont servis directement à l’entrée de la chambre et l’on ne présente plus les cartes usuelles de l’hôpital à chaque point de services tel que demandé habituellement. Pour le moment ce qui est difficile pour notre fille c’est de se retrouver loin de la maison en plus de devoir composer avec le confinement dans une chambre qui ne comprend malheureusement pas de douche. L’hygiène corporelle se fait donc quotidiennement “à la débarbouillette”, comme on dit, étant donné l’absence d’alternatives, mais elle s’en accommode en espérant que la bactérie contractée disparaisse rapidement et que son système immunitaire reprenne des forces pour permettre un retour à la maison sous peu.» De conclure MmeDesrochers qui souligne également que même si la situation du Covid-19 se stabilise au cours des prochaines semaines, les mesures de précautions accrues demeureront tout de même le quotidien de sa famille pour encore plusieurs mois à venir.