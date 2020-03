COVID-19- Adoption du plan d’aide fédéral

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, se réjouit que le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 ait été adopté, dans la nuit de mardi à mercredi, à la Chambre des communes.

Parmi les mesures adoptées, notons le rehaussement, d’ici le mois de mai, du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) sera majoré pour les personnes à faible revenu. Cela devrait représenter jusqu’à 400 $ pour une personne seule et jusqu’à 600 $ pour un couple.

Les prestations maximales de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) seront augmentées de 300 $ par enfant. Les familles recevront le montant dans le versement du mois de mai.

En avril, l’Allocation de soutien d’urgence sera déployée pour les travailleurs non admissibles à l’assurance-emploi. Les travailleurs bénéficieront de prestations 2000$ par mois.

L’Allocation de soins d’urgence sera aussi mise en place en avril. Elle prévoit jusqu’à 900 $ aux deux semaines, pour une période maximale de 15 semaines. Cette prestation à montant fixe sera administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et offrira un soutien du revenu aux travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui sont mis en quarantaine en raison de la COVID-19 ou atteints de cette maladie, mais qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Afin de soutenir les entreprises qui subissent des pertes de revenus et d’aider à prévenir les mises à pied, le gouvernement propose d’accorder aux employeurs de petites entreprises admissibles une subvention salariale temporaire pour une période de trois mois. La subvention sera égale à 10 % de la rémunération versée pendant cette période, jusqu’à concurrence d’une subvention maximale de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur.

« Le Plan compte plusieurs autres mesures. Dès qu’elles seront mises officiellement en place, je m’assurerai de partager l’information. Il est important de transmettre la bonne information le plus rapidement possible afin que vous puissiez obtenir l’aide dont vous avez droit », a poursuivi Alain Rayes.

Pour joindre les membres de l’équipe du député

En raison du nombre très important d’appels et de correspondances reçus à son bureau, le député de Richmond-Arthabaska invite les gens à vérifier en premier lieu auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le www.canada.ca/coronavirus et le www.quebec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son équipe pour obtenir des réponses à leurs questions. La ligne pour les demandes d’information sur l’assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 1 833 381-2725. La ligne d’information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus est le 1-833-784-4397. Il est possible de joindre les membres de son équipe par courriel à alain.rayes@parl.gc.ca ou par téléphone au 819 751-1375. Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le www.alainrayes.ca.

Des liens utiles

Pour les citoyens et citoyennes :

https://www.alainrayes.ca/covid-19-details-des-mesures-economiques-federales/

https://www.alainrayes.ca/covid-19-des-details-sur-les-mesures-exceptionnelles-du-regime-dassurance-emploi/

https://www.alainrayes.ca/covid-19-alain-rayes-invite-la-population-a-suivre-les-recommandations/

Pour les employeurs :

https://www.alainrayes.ca/covid-19-des-mesures-federales-pour-les-employeurs-et-les-entreprises/

https://www.alainrayes.ca/covid-19-details-des-mesures-economiques-federales/

Pour les voyageurs :

https://www.alainrayes.ca/covid-19-des-ressources-pour-les-canadiens-et-canadiennes-a-letranger/