Les problèmes à rester en confinement

Anxiété, insomnie, tristesse, désespoir… lorsqu’on est contraint de demeurer chez soi pendant plusieurs semaines, une foule de symptômes de dépression peuvent faire leur apparition. Voici quelques conseils pour tenir le coup!

Gardez le contact

Appels téléphoniques, textos, appels vidéo, réseaux sociaux : la technologie est votre meilleure amie pour préserver vos relations sociales — et votre santé mentale! — lors de cette pandémie. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches et songez que vous avez un « prétexte » pour contacter des gens que vous avez peut-être perdus de vue. Voilà donc l’occasion idéale de mettre votre timidité de côté, car plusieurs seront ravis de vous parler et de se changer un peu les idées!

Vous travaillez de la maison? Planifiez des rencontres virtuelles avec vos clients et, surtout, avec vos collègues : celles-ci sont essentielles pour maintenir le moral des troupes!

Prenez soin de vous

Mettez toutes les chances de votre côté pour demeurer en santé : lavez-vous fréquemment les mains, mangez sainement, buvez beaucoup d’eau, faites de l’exercice (quelques séances de cardio et de musculation chaque semaine sont de mise), dormez suffisamment et… riez! L’humour est effectivement un excellent antidépresseur, alors regardez des vidéos de vos humoristes préférés, des séries rigolotes ou des films hilarants, lisez des romans légers ou appelez des amis au sens de l’humour contagieux!

Utilisez les ressources

Vos sombres pensées vous empêchent de voir la lumière au bout du tunnel et vous vous sentez sur le point de craquer? N’hésitez pas à utiliser les ressources à votre disposition. Des professionnels de la santé et des bénévoles dévoués sont au bout de la ligne (ou du clavier) pour vous aider. Contactez-les!