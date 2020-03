Coronavirus et Semaine québécoise des popotes roulantes

Estrie – La 15e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes a débuté le 16 mars. Dans les circonstances actuelles de pandémie du coronavirus au Québec, il est important de rappeler que le service de popote joue un rôle indispensable dans la société québécoise.

Le Regroupement des popotes roulantes du Québec conseille à ses membres de suivre les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par le gouvernement du Québec pour contrer le virus, afin de s’assurer de minimiser les risques, tant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires.

Chaque popote est autonome dans la prise de décision de poursuivre ou de cesser d’offrir le service. L’âge moyen des bénévoles est de 70 ans et plus. Ceux-ci représentent la pierre angulaire de ce service. Il est donc possible que certaines popotes doivent interrompre leurs activités pour une période de temps indéterminée.

Pour en connaitre davantage sur le service indispensable offert par les popotes roulantes, leur mission ainsi que leurs retombées d’une valeur inestimable dans la société, le Regroupement des popotes roulantes du Québec a produit une vidéo.

Dans le cadre de la 15e Semaine québécoise des popotes roulantes, nous vous dévoilons une version de 30 secondes dont la narration est faite par la porte-parole du Regroupement, la comédienne Dominique Pétin. Rendez-vous sur le site Internet pour visionner ces deux vidéos et contactez pour en faire la diffusion. Vous trouverez le communiqué et le dossier au bas de ce message. Le président Robert Beauparlant et la directrice générale Anne-Michèle Carrière sont à votre disposition pour toutes questions.