COVID-19 : Alain Rayes invite la population à suivre les recommandations

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, rappelle aux citoyens, citoyennes, organismes et entreprises de la région qu’il est possible d’obtenir de l’information ainsi que les plus récentes mises à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19) en visitant le www.canada.ca/coronavirus.

On peut également écrire à phac.info.aspc@canada.ca ou téléphoner au 1 833 784-4397. Pour les voyageurs, il est aussi possible d’obtenir plus de renseignements en visitant le www.voyage.gc.ca.

«Actuellement, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Il est néanmoins important de suivre les recommandations des représentants de Santé Canada et du gouvernement du Québec afin de réduire les risques de propagation. Puisqu’il s’agit d’une situation évolutive, il faut prendre connaissance régulièrement des mises à jour émises par les autorités», a-t-il expliqué.

M. Rayes, à ce titre, précise qu’il suivra les recommandations du gouvernement du Québec en évitant les rassemblements de plus de 250 personnes et les rassemblements mettant en présence des personnes plus vulnérables. «Nous devons prendre des décisions difficiles dans le contexte de circonstances exceptionnelles. La situation actuelle est présentement sous contrôle au Québec. Le meilleur moyen demeure ainsi est de suivre les recommandations comme pratiquer des mesures d’hygiène strictes et éviter les rassemblements. Les membres d’équipes sportives, par exemple, ne doivent pas partager leurs bouteilles d’eau. Les clubs sociaux peuvent même reporter leurs différentes activités. Si tout le monde y met du sien, nous parviendrons minimiser le risque», a-t-il poursuivi.

Des mesures extraordinaires ont également été prises dans le programme fédéral d’assurance-emploi maladie pour ceux et celles qui doivent demeurer en isolement et s’absenter du travail. «J’invite d’ailleurs les employeurs à être conciliants. Le télétravail peut être une solution intéressante lorsque c’est possible. Ceux et celles qui ont des questions peuvent contacter les membres de mon équipe (819 751-1375 ou alain.rayes@parl.gc.ca)», a souligné Alain Rayes.

Le député de Richmond-Arthabaska estime, par ailleurs, que le gouvernement libéral se doit de prendre davantage de mesures afin de prévenir les risques de propagation. Il souhaite, notamment, que les autorités gouvernementales fédérales s’activent davantage dans les aéroports et à la frontière afin de dépister les cas de COVID-19 qui entrent au pays.