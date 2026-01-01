X
Rechercher
Publicité

Hugo Fontaine se présente pour le PLQ dans Richmond

durée 13 juin 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Actualités-L’Étincelle — C’est Hugo Fontaine qui pourrait représenter le Parti libéral du Québec lors des prochaines élections provinciales du 5 octobre.

C’est du moins ce qu’a indiqué La Tribune la semaine dernière.

D’ailleurs, Hugo Fontaine est l’ancien directeur général de La Tribune. Il a aussi été journaliste économique et a dirigé la section affaires du quotidien La Presse. Le candidat à l’investiture est directeur pour l’agence de relations publiques TACT.

Il faut rappeler que le député actuel, André Bachand, a annoncé qu’il ne sera pas candidat lors des prochaines élections provinciales. La Coalition Avenir Québec n’a toujours pas confirmé son successeur.

Au Parti québécois, c’est l’ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, qui briguera les suffrages.

Les électeurs peuvent donc s’attendre à une véritable lutte à trois dans la circonscription électorale de Richmond.

Son adversaire solidaire sera le psychologue clinicien David Poulin-Latulippe, cofondateur d’Humano Clinique. L’entrepreneur en construction, Dominic Bouffard, représentera le Parti conservateur du Québec.

L’investiture du PLQ dans Richmond devait avoir lieu samedi dernier.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec Solidaire confirme son candidat dans Richmond

7 juin 2026 | 0h00

Québec Solidaire confirme son candidat dans Richmond

Saint-Denis-de-Brompton - Père de cinq enfants, David Poulin-Latulippe vient d’être confirmé candidat de Québec Solidaire dans la circonscription électorale de Richmond. L’assemblée d’investiture s’est déroulée le dimanche 24 mai au sous-sol de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Une soixantaine de personnes y ont pris part. « Je souhaite ...

LIRE LA SUITE
Dominic Bouchard est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Richmond

26 mai 2026 | 0h00

Dominic Bouchard est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Richmond

Richmond — Dominic Bouffard sera candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription électorale de Richmond lors des prochaines élections générales, le 5 octobre prochain. Dominic Bouffard est entrepreneur en construction depuis plus de 23 ans et cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine. Au fil de sa carrière, il a ...

LIRE LA SUITE
L’ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, convoite l’investiture du Parti québécois dans Richmond

20 mai 2026 | 0h00

L’ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, convoite l’investiture du Parti québécois dans Richmond

Richmond — La vague d’annonces des futurs candidats aux prochaines élections provinciales se poursuit ce jeudi 14 mai, alors que l’on apprend les intentions de Bernard Sévigny de représenter les couleurs du Parti québécois dans le comté de Richmond. La nouvelle, rapportée initialement par le journal La Presse et ensuite reprise par divers médias, ...

LIRE LA SUITE