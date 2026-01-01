Hugo Fontaine se présente pour le PLQ dans Richmond

Actualités-L’Étincelle — C’est Hugo Fontaine qui pourrait représenter le Parti libéral du Québec lors des prochaines élections provinciales du 5 octobre.

C’est du moins ce qu’a indiqué La Tribune la semaine dernière.

D’ailleurs, Hugo Fontaine est l’ancien directeur général de La Tribune. Il a aussi été journaliste économique et a dirigé la section affaires du quotidien La Presse. Le candidat à l’investiture est directeur pour l’agence de relations publiques TACT.

Il faut rappeler que le député actuel, André Bachand, a annoncé qu’il ne sera pas candidat lors des prochaines élections provinciales. La Coalition Avenir Québec n’a toujours pas confirmé son successeur.

Au Parti québécois, c’est l’ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, qui briguera les suffrages.

Les électeurs peuvent donc s’attendre à une véritable lutte à trois dans la circonscription électorale de Richmond.

Son adversaire solidaire sera le psychologue clinicien David Poulin-Latulippe, cofondateur d’Humano Clinique. L’entrepreneur en construction, Dominic Bouffard, représentera le Parti conservateur du Québec.

L’investiture du PLQ dans Richmond devait avoir lieu samedi dernier.