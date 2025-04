Élections fédérales : sept candidats dans Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska — Dans Richmond-Arthabaska, pas moins de sept candidats se retrouveront sur le bulletin de vote lors des élections fédérales qui se dérouleront le 28 avril prochain.

Le départ d’Alain Rayes comme député indépendant de Richmond-Arthabaska ouvre la porte aux prétendants.

Les 89 000 électeurs présents dans la circonscription électorale. Elle comprend les MRC des Sources et d’Arthabaska ainsi que le centre de la MRC du Val-Saint-François, et inclut notamment les villes de Victoriaville, de Val-des-Sources, Windsor, Warwick, Kingsey Falls, Danville et Richmond ainsi que les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Saint-Christophe-d’Arthabaska et Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Ainsi, le Parti libéral du Canada (PLC) est représenté par Alain Saint-Pierre.

Éric Lefebvre évolue sous les couleurs de Parti conservateur du Canada (PCC)

Au Bloc québécois, c’est Daniel Lebel qui tentera de se faire élire.

Nataël Bureau briguera les suffrages sous les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Le Parti populaire du Canada, dont le chef est Maxime Bernier, est représenté par Philippe D’Arcangeli.

Réal « Batrhino » Martel se présente pour le Parti rhinocéros.

Finalement, le candidat indépendant Henri Donascimento est en lice.

Lors des élections de 2021 dans Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, alors candidat pour le Parti conservateur, avait gagné les élections avec 28 253 votes (49,7 %), devançant Diego Scalzo du Bloc québécois, avec 14 150 votes (24,9 %). Au troisième rang, le candidat du Parti libéral du Canada, Alexandre Desmarais, avait obtenu 8 543 votes (15 %).