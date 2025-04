Les appuis se multiplient pour Eric Lefebvre

Richmond-Arthabaska — Fort de nombreux appuis de tous les horizons, Eric Lefebvre se dit toujours plus déterminé que jamais et c’est ainsi qu’il livre son bilan de mi-campagne en tant que candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Richmond-Arthabaska.

« D’avoir l’appui de nombreux élus, de gens d’affaires, de personnes impliquées dans le milieu me rend très fier du travail accompli dans cette campagne électorale. C’est également le reflet de ce que j’entends sur le terrain. Les gens savent que je suis un élu près de la population, accessible et toujours prêt à solutionner les enjeux », se réjouit monsieur Lefebvre.

Il considère avoir mené à ce jour une belle campagne positive sur le terrain. Il a toujours à cœur d’aller auprès des électrices et des électeurs afin de les écouter et d’échanger.

« Je désirais me présenter avec un message positif avec des engagements concrets et utiles pour les citoyennes et citoyens de Richmond-Arthabaska et c’est ce que j’effectue depuis le jour un. Que ce soit par l’annonce d’une baisse d’impôts de 15 %, du retrait de la TPS sur une première maison, de la protection de la gestion de l’offre, d’un meilleur contrôle des cibles d’immigration, d’une protection accrue de la culture québécoise et de la langue française, d’une subvention pour maintenir les travailleurs touchés par les tarifs douaniers, de meilleures options afin que nos personnes âgées puissent vivre adéquatement, voilà que quelques-unes des propositions que tant le chef Pierre Poilièvre que le PCC ont mises de l’avant et qui auront éventuellement un impact palpable dans la vie de toutes et tous », mentionne Éric Lefebvre.

À ceci s’ajoute la qualité du travail sur le terrain. Eric Lefebvre, avec l’aide d’une équipe de bénévoles dévoués et engagés, a été le premier à installer ses affiches électorales sur l’ensemble du territoire. De plus, lors des dernières semaines, il s’est montré présent aux quatre coins de Richmond-Arthabaska, en rencontrant les agricultrices et agriculteurs, les aînés et en visitant diverses entreprises, en plus de participer à des entrevues et débats.

​