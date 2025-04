Yvon Vallières appuie le candidat du PLC

Richmond-Arthabaska — Personnalité politique québécoise appréciée, à titre de député et ministre de Richmond au sein du gouvernement libéral du Québec, Yvon Vallières, donne son appui au candidat libéral fédéral dans Richmond-Arthabaska, Alain Saint-Pierre.

Les deux hommes se sont rencontrés dernièrement. Ils ont pu échanger sur les enjeux importants de la présente campagne électorale.

M. Vallières souligne qu’exceptionnellement, il soutient une candidature à une élection fédérale. Il précise qu’il s’agit d’une campagne inhabituelle dans un contexte où un président américain menace la souveraineté politique et économique du Canada, du jamais vu.

Mark Carney est pour lui le leader le mieux préparé pour faire face à Donald Trump.

Selon le candidat du PLC, il s’agit d’une élection unique à un moment crucial pour le Canada et le Québec. « Nous avons besoin d’un gouvernement stable et majoritaire pour faire face aux défis géopolitiques mondiaux qui nous attendent. Un gouvernement minoritaire affaiblirait notre position sur la scène internationale et avec nos puissants voisins américains », de dire M. Saint-Pierre.

M. Vallières souligne que cette élection générale fédérale est bien plus qu’un simple exercice démocratique : « Malgré mon respect et ma considération pour le candidat conservateur Éric Lefebvre, c’est après mûre réflexion et dans ce contexte électoral exceptionnel que j’ai décidé d’appuyer Alain Saint-Pierre, un candidat de notre milieu qui possède toutes les qualifications requises pour bien nous représenter », soutient M. Vallières.

Alain Saint-Pierre réaffirme sa volonté de servir avec cœur les citoyens de la région et de bâtir avec force un avenir prospère, juste et durable pour tous.

« Être près des électeurs du comté de Richmond-Arthabaska, de défendre leurs intérêts et leurs ambitions avec authenticité, voilà ce qui me motive à solliciter leur confiance. », de déclarer M. Saint-Pierre.