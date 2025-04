À 18 ans, il se lance dans la campagne comme indépendant

Richmond-Arthabaska — Henri do Nascimento, 18 ans, se lance dans la présente campagne électorale fédérale comme candidat indépendant. Il sera donc en lice dans la circonscription électorale de Richmond-Arthabaska.

Henri do Nascimento vit à Richmond. Il est étudiant au Cégep de Sherbrooke en gestion de commerce.

« J’ai envie d’offrir une voix pour tous les jeunes et tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la game de la politique actuelle. Il y a comme une déconnexion entre les politiciens avec leurs casettes et nous, les jeunes. J’en connais plusieurs qui ne s’intéressent pas du tout à la politique et qui n’auraient eu aucun intérêt à aller voter, mais maintenant que je suis candidat, je sais que plusieurs se déplaceront pour exercer leur droit de vote » soutient le jeune candidat.

Henri do Nascimento considère important d’offrir une case pour les électeurs de Richmond-Arthabaska qui veulent affirmer leur ras-le-bol dans notre système politique qui ne laisse place qu’à cette sempiternelle joute de ping-pong entre les représentants du Parti libéral et du Parti conservateur.

« La jeunesse a besoin de rêver et de visions inspirantes pour un projet de société, pas des enfantillages d’adultes qui se chicanent pour devenir ou rester au pouvoir. À bas les partis politiques et vive les indépendants », conclut-il.