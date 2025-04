Le candidat Eric Lefebvre s’engage à protéger les emplois d’ici

Richmond-Arthabaska — Le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, s’engage à protéger les emplois de la population de la région en marge de la guerre commerciale initiée par le président Donald Trump.

Une fois au pouvoir, le Parti conservateur du Canada lancera un Fonds pour la protection des emplois, un programme de prêts ciblés et temporaires pour les entreprises directement touchées par la crise. Il leur permettra de maintenir les travailleuses et travailleurs à l’emploi.

Le Parti s’est également engagé à accélérer les négociations pour conclure rapidement un nouvel accord sur le commerce et la sécurité qui remplacera l’Accord Canada-États-Unis-Mexique.

« Il est tout à fait normal pour les travailleuses et travailleurs de Richmond-Arthabaska d’être inquiets en lien avec l’incertitude économique provoquée par la gestion ambivalente du président américain. Je souhaite aujourd’hui rassurer les gens d’ici. Vous n’êtes pas seuls. Une fois à Ottawa, nous mettrons en place les mesures nécessaires afin que vous conserviez vos emplois et que votre entreprise soit résiliente et mieux outillée pour traverser la crise. Nous ferons également en sorte que la situation se règle rapidement et dans les intérêts de toutes et tous », précise M. Lefebvre.

Agence du revenu du Canada (ARC)

Le candidat a également annoncé qu’un gouvernement conservateur donnera une nouvelle orientation à l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin qu’elle passe moins de temps à enquêter sur les organismes à but non lucratif et les petites entreprises.

La cible des Conservateurs sera plutôt les grandes entreprises qui font de l’évitement fiscal. Le manque à gagner attribuable aux paradis fiscaux se chiffre en milliards de dollars et les travailleuses et travailleurs sont les principales victimes de cette situation.

« Nous voulons rediriger les ressources de l’ARC pour qu’elles ne soient plus consacrées à l’audit et au harcèlement des propriétaires de petites entreprises et des organismes de bienfaisance, mais à la lutte contre les paradis fiscaux à l’étranger », ajoute le candidat du PCC dans Richmond-Arthabaska.

Le chef du PCC, Pierre Poilièvre, a déjà annoncé la création d’un groupe de travail qui va réécrire les règles fiscales afin de les rendre plus justes, plus simples et plus faciles à appliquer. Ce même groupe de travail veillera également à ce qu’on élimine les failles qui permettent à des sociétés comme Brookfield de cacher leur argent dans des paradis fiscaux à l’étranger pour éviter de payer leur juste part ici au Canada.