Le candidat Daniel Lebel mène une campagne axée sur la défense des intérêts du Québec

Richmond-Arthabaska — La campagne électorale fédérale arrive bientôt à mi-parcours et le candidat du Bloc québécois, M. Daniel Lebel, poursuit sa tournée de la circonscription en axant le sujet de ses interventions sur un enjeu très important qu’est la défense des intérêts du Québec.

« Dans un contexte de turbulences socio-économiques, les préoccupations des citoyens sont légitimes. Ils s’attendent à des propositions solides et rigoureuses de la part des partis politiques. Or, depuis le début de la campagne dans Richmond–Arthabaska, force est de constater que seul le Bloc Québécois est en mesure de faire valoir et défendre efficacement leurs intérêts », a-t-il entre autres mentionné dans une communication remise aux médias.

« Notre chef, Yves-François Blanchet, incarne pleinement ce que doit être un leader : dévoué aux intérêts des gens de Richmond–Arthabaska, capable de s’entourer de personnes compétentes. Je suis fier de faire partie de cette équipe rigoureuse », poursuivit le candidat bloquiste.

De manière concrète le programme du Bloc Québécois comporte notamment des actions à prendre en matière de protection des aînés, la protection des intérêts des Québécois et la gestion de l’offre pour ne nommer que ceux-là.

« Nous allons au-delà des clichés. Nous parlons franchement des enjeux du Québec, parce que c’est notre choix, d’abord et avant tout. La campagne se poursuit, je continue d’aller à votre rencontre. Soyez assurés que, si vous m’accordez votre confiance, je serai à vos côtés bien au-delà du 28 avril prochain. », de conclure Daniel Lebel, qui invite les électeurs à accorder leur confiance et le reste du pouvoir au bloc, pour faire, selon lui, un contrepoids fort et efficace à Ottawa.