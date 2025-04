Le candidat Eric Lefebvre s’engage à ouvrir un bureau de circonscription à Windsor

Windsor — Lors de sa visite à Windsor pour rencontrer la mairesse Sylvie Bureau et le directeur général Bruno Vachon, le candidat du Parti conservateur du Canada dans Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, a saisi l’occasion pour s’engager à ouvrir un bureau de circonscription à Windsor s’il est élu le 28 avril prochain.

« J’ai toujours été reconnu comme un député de terrain, près des gens, et je trouve tout à fait normal que la population de Windsor et des environs ait un accès privilégié à leurs élus. Je m’engage également à ce que chaque semaine un employé soit présent pour être à l’écoute et au service des citoyennes et citoyens de la grande région de Windsor et du Val-Saint-François », évoque le candidat Eric Lefebvre, qui a grandement apprécié ses échanges avec la mairesse et le directeur général.

Il affirme avoir déjà en tête une personne très appréciée et engagée de cette municipalité, située en banlieue de Sherbrooke, qui pourrait bien représenter la population. Sa nomination pourrait se concrétiser peu après le jour du scrutin, dans l’éventualité d’un dénouement en faveur de monsieur Lefebvre.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Windsor et sa région. J’ai eu quelques rencontres de travail avec Eric et je peux confirmer que c’est un homme à l’écoute qui effectue ses devoirs. Il était déjà au courant des dossiers en cours de la municipalité. La mairesse, Sylvie Bureau, souligne que cet individu possède de l’expérience, autant au niveau municipal que provincial.