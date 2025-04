Le maire de Kingsey Falls appuie le candidat du Parti conservateur

Actualités — L’Étincelle — En ce début de campagne électorale fédérale, le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de la municipalité de Kingsey Falls, Christian Côté, donne son appui au candidat au Parti conservateur du Canada dans la circonscription électorale de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre.

Le préfet se dit reconnaissant envers le travail effectué par Eric Lefebvre alors qu’il était député provincial pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec.

« Je n’ai que de bons mots pour Eric Lefebvre, alors qu’il a perpétuellement levé la main afin d’aider la MRC, les municipalités et les organisations de la région à progresser et à se développer. Je n’ai qu’à penser au projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska comprenant un chantier historique de plus de 360 M$. Sincèrement, en tant qu’élu, il a toujours été disponible et à l’écoute et c’est réellement un charme d’œuvrer à ses côtés. Il a effectué un travail exemplaire au niveau provincial », mentionne Christian Côté.

Eric Lefebvre est un homme d’affaires et homme politique québécois. Député d’Arthabaska pour la Coalition avenir Québec du 5 décembre 2016 au 16 avril 2024, il a été whip en chef du gouvernement du 18 octobre 2018 au 16 avril 2024. Il siège comme député indépendant depuis son départ de la Coalition avenir Québec, à la suite de l’annonce publique de sa candidature à titre de candidat conservateur dans la circonscription fédérale de Richmond—Arthabaska.

« Christian est très respecté et apprécié comme maire de la municipalité de Kingsey Falls et préfet de la MRC. De recevoir un appui de cette taille en début de campagne est très stimulant. J’ai bien l’intention de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des élus du comté de Richmond-Arthabaska, comme je l’ai toujours fait comme député provincial, si la population m’accorde leur confiance. Je désire poursuivre le travail à développer notre magnifique coin de pays qu’est Richmond-Arthabaska avec vous toutes et tous. Ce serait un réel privilège d’être vos yeux, votre voix et vos oreilles au parlement du Canada », soutient Eric Lefebvre.

Par ailleurs, le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Richmond-Arthabaska se réjouit de l’intention du chef du parti, Pierre Poilièvre, de réduire les impôts de 15 %, et ce, pour la Canadienne et le Canadien moyen.

Selon lui, cette annonce permettra aux familles canadiennes de bénéficier d’environ 1800 $ de plus dans leurs poches, ce qui aura un impact important sur la qualité de vie de la classe moyenne, dont les citoyennes et citoyens de Richmond-Athabaska.