Daniel Lebel tentera de rapatrier la circonscription de Richmond-Arthabaska au Bloc Québécois

Richmond-Arthabaska— C’est à l’ancien président de l’Ordre des ingénieurs du Québec (2012 - 2014), M. Daniel Lebel que reviendra le privilège de sonder l’électorat en représentant le Bloc Québécois dans Richmond-Arthabaska en tant que candidat dans le cadre des présentes élections fédérales.

M. Lebel n’en est pas à ses premières armes en politique, lui qui avait été candidat du Parti Québécois dans Drummond–Bois-Francs en 2014.

Homme d’affaires bien connu dans le Centre-du-Québec, le bloquiste tentera de rapatrier la circonscription de Richmond-Arthabaska, alors que celle-ci aura appartenu au Bloc Québécois pendant plus de 10 ans, soit entre 2004 et 2014, sous la férule du député du moment, M. André Bellavance.

Père de trois enfants et grand-papa de deux petits-enfants, Daniel Lebel est un entrepreneur impliqué dans son milieu, lui qui est à la tête de Maninge Groupe-Conseil depuis plus d’une vingtaine d’années, maintenant.

« Il connaît les forces et les défis de sa région et croit fermement que le Québec a tout en main pour prospérer. Convaincu que le Québec a besoin de voix fortes à Ottawa, il s’engage à défendre les intérêts de Richmond-Arthabaska avec conviction sous la bannière du Bloc Québécois. Son objectif : bâtir une économie forte, durable et tournée vers l’avenir, où chaque Québécoise et Québécois pourra s’épanouir. » Peut-on notamment lire dans la présentation officielle du candidat.