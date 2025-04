Alain Rayes se tourne vers les médias

Richmond-Arthabaska— Le député fédéral sortant de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes n’aura pas chômé longtemps c’est le cas de le dire, lui qui au lendemain du déclenchement des élections fédérales canadiennes, annonçait faire le saut dans les médias comme collaborateur et analyste politique.

Notamment collaborateur à Noovo télé, ICI Première à la radio de Radio-Canada, RDI et la radio de Cogeco Mauricie, il est certain que l’ancien député cumule une éloquente feuille de route de plus de 16 ans en politique.

Maire de Victoriaville de 2009 à 2015, M. Rayes fut élu député de la circonscription de Richmond-Arthabaska à la chambre des communes pour une première fois sous la bannière des conservateurs, lors de l’élection du 19 octobre 2015, avant d’être réélu en 2019, puis en 2021.

Il y avait déjà plusieurs mois que l’on savait M. Rayes à son dernier tour de piste en politique active, mais qu’à cela ne tienne, le député tenait à effectuer le mandat qui lui avait été confié par ses concitoyens.

« Je dois avouer que c’est un grand mélange d’émotions que je traverse depuis quelques semaines. Il y a l’enthousiasme du nouveau défi qui se présente à moi bien, mais il y a aussi eu toutes ces dernières fois, c’est-à-dire pleins de petits deuils comme ; mes dernières sorties en tant que député dans ma circonscription, ma dernière présence en Chambre, la dernière visite à mon bureau d’Ottawa, celui de la région, etc. C’est certain que tous ces moments furent très spéciaux. Je dois dire merci à l’ensemble des électeurs de Richmond-Arthabaska qui m’a accordé leur confiance durant toutes ces années et un grand merci à tous ceux et celles qui m’ont témoigné leur soutien tout au long de mon aventure politique. J’aimerais également prendre quelques secondes afin d’inviter et d’encourager les gens qui le désirent à s’investir en politique, c’est très gratifiant de travailler avec les gens et pour les gens. Il y a sincèrement un réel pouvoir de faire une différence et ainsi faire avancer les choses. », de commenter généreusement, M. Rayes, en entrevue téléphonique.

Quant à son implication dans les médias, ce dernier s’est dit emballé par l’opportunité, mais également prudent face à cette nouvelle réalité professionnelle.

« Le téléphone avait déjà sonné par le passé, mais il était alors hors de question pour moi de délaisser mon poste de député avant terme. Toutefois, lorsque la course à la chefferie du parti libéral a pris son envol, il s’avérait clair que des élections approchaient à très grands pas et je me suis mis à songer plus sérieusement à la question. Les discussions ont repris graduellement jusqu’à l’annonce la semaine dernière de mon nouveau rôle de collaborateur au sein de divers médias. Cela me permet de partager un peu de mon expérience et de ma vision politique d’une autre manière. Il s’agit d’une occasion des plus intéressante pour moi, car j’ai la chance de continuer à graviter autour de la sphère politique, mais je le fais en toute humilité et avec le fervent désir de m’investir pleinement dans le travail. Cela dit, tout en prenant bien entendu le temps nécessaire, afin de bien me familiariser avec ce tout nouvel univers professionnel. », de conclure sereinement, M. Rayes.

