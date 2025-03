Le Parti conservateur présente son comité exécutif

Richmond-Arthabaska — Le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, présente les membres formant son comité exécutif de la présente campagne électorale.

« Il s’agit d’une équipe chevronnée et professionnelle qui a à cœur notre milieu de vie et je me sens privilégié que ces personnes soient à mes côtés en vue du scrutin. Il me fait donc plaisir de vous présenter les membres de cet Exécutif, à commencer par la présidente Isabelle Deschamps », mentionne le candidat du Parti conservateur dans Richmond-Arthabaska.

Isabelle Deschamps, présidente du comité exécutif, reprend les rênes de la présidence, elle qui était présente lorsque M. Lefebvre s’était présenté à l’élection fédérale de 2008. Impliquée au sein du parti depuis près de deux décennies, cette agricultrice de Sainte-Séraphine est très motivée à diriger cette nouvelle équipe.

Elle sera accompagnée à la vice-présidence par Richard Picard, homme d’affaires et propriétaire de Gazebo Pic-Bois.

Le poste de trésorier sera occupé par Francis Corriveau. Il possède déjà beaucoup d’expérience, alors qu’il a œuvré activement lors de la campagne électorale de l’ancien ministre fédéral Christian Paradis, sous le gouvernement de Stephen Harper. Il agira lors de la présente campagne électorale en tant qu’agent financier de l’association en plus d’occuper à nouveau le poste d’agent officiel.

Brigitte Neiderer, technicienne en éducation spécialisée, agira pour sa part comme secrétaire au sein du comité. Déjà collaboratrice au sein du groupement de Richmond-Arthabaska, elle assurera le suivi et amènera son expertise au sein de cette nouvelle équipe.

Pierre Morin, Martin Vaudreuil et Bryan Bernard siégeront comme administrateur.

« Ainsi, avec les membres de ce comité exécutif, nous demeurons à votre écoute et sommes prêts à aborder de nombreux sujets, que ce soit d’économie, de finances publiques, de développement, de jeunesse, d’immigration, d’agriculture, de sécurité et j’en passe. Je suis réellement fier des membres m’accompagnant au sein de comité exécutif », conclut Eric Lefebvre.