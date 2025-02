Le retour en politique d’Etienne-Alexis Boucher

Stoke — L’ex-député péquiste de Johnson, Etienne-Alexis Boucher, sera candidat à la mairie de Stoke lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain.

M. Boucher en a fait l’annonce quelques jours après que l’actuel maire de Stoke, Luc Cayer, ait confirmé qu’il ne sollicitera pas un cinquième mandat.

D’ailleurs, si M. Cayer n’avait pas annoncé son retrait, M. Boucher ne se serait pas lancé dans le projet de se faire élire maire de Stoke.

« Comme directeur général de la Société nationale de l’Estrie et à la barre de Droits collectifs Québec, je fais de la politique tous les jours. La politique, c’est de vivre ensemble. Ce sont les coutumes et les lois qu’on se donne. Depuis un certain temps, j’ai arrêté la politique partisane. Dans la politique municipale, ce qui m’attire, c’est justement qu’on puisse servir le public comme élu sans ligne de parti et sans être obligé de défendre son chef », de dire M. Boucher.

Selon lui, le Québec vit actuellement une période effervescente d’un point de vue politique. « Nous sentons que ça brasse. Il y a des remises en question importantes. J’ai le gout de contribuer et de mettre mon expérience et mon expertise au service de la communauté de Stoke et de celle de la MRC du Val-Saint-François », souligne le candidat à la mairie.

Plus localement, M. Boucher estime que Skoke est actuellement en bonne santé financière. « La municipalité connaît aussi une progression démographique intéressante. Nous sommes une communauté rurale située juste à côté de la ville de Sherbrooke. Comment Stoke peut tirer son épingle du jeu ? Il faut donc attirer de nouvelles familles. Nous devons proposer un milieu de vie attirant, muni d’infrastructures de qualité, d’un tissu social important ainsi que d’une offre de loisir et culturelle intéressante, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. C’est le grand défi de Stoke au cours des prochaines années », insiste l’ancien député à l’Assemble nationale.

Comme priorité, il veut favoriser la protection de l’environnement, renforcer le tissu social et offrir un milieu de vie attirant pour les jeunes familles, cela tout en respectant la capacité de payer des citoyennes et des citoyens.

La MRC du Val-Saint-François

S’il est élu maire de Stoke, M. Boucher entend s’engager très activement dans les travaux de la MRC. La composition sociodémographique et géographique du Val Saint-François, qui ne regroupe pas des municipalités « satellites » à une ville-centre, mais bien trois centres urbains (Valcourt, Richmond et Windsor) ayant chacun leurs municipalités « satellites », pose des défis très particuliers et propres à une MRC dont le territoire original a déjà été amputé par le départ de l’ancienne ville de Brompton vers la ville-MRC de Sherbrooke 1995.

« Est-ce que la diversité de notre territoire peut devenir une force ? Il faut trouver le dénominateur commun. Il faut s’unir et non pas se diviser. La MRC du Val-Saint-François est due pour un exercice de réflexion important. Aujourd’hui, peut-on se permettre de perdre Saint-Denis-de-Brompton, qui est devenue la municipalité qui contribue le plus à la MRC ? Il faut être capable de rebâtir un consensus sur ce que l’on veut à la MRC du Val-Saint-François. Il faut s’assurer qu’il y ait un leadership très fort », soutient M. Boucher.

Résidant à Stoke depuis près de 12 ans, cette annonce se veut en quelque sorte un retour aux sources pour Etienne-Alexis Boucher, lui dont le premier mandat électif a été à titre de conseiller municipal à Saint-Denis-de-Brompton, entre 2003 et 2006.

Bachelier en sciences politiques (Université de Montréal), Etienne-Alexis Boucher a occupé de nombreuses fonctions électives : conseiller municipal (Saint-Denis-de-Brompton, 2003-2006) ; commissaire scolaire (Saint-Hyacinthe, 2007-2008), puis député de Johnson (2008-2012). Originaire de l’Estrie, il a cofondé la Société nationale de l’Estrie (2015) et Droits collectifs Québec (2019), dont il est aujourd’hui le directeur général.