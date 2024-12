« Nous allons réaliser les projets que nous avons annoncés » - André Bachand

Actualités – L’Étincelle – Avec la fin des travaux parlementaires à Québec, André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, dresse un bilan plutôt positif de la dernière session.

La session automnale a débuté avec le caucus de Rimouski durant lequel Pierre Fitzgibbon a annoncé son départ. « Ce n’est pas de cette façon que tu souhaites commencer ta session parlementaire. Nous avons donc connu un début plutôt difficile. Après quoi, nous nous sommes repris. Nous sommes un parti qui demeure très uni », souligne le député de Richmond, lors d’une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle.

Bien sûr, les sondages ne sont pas trop favorables à la CAQ. « Nous ne les commentons pas, mais nous les regardons. Il y a une certaine stabilité pour notre parti à environ 24 %. Le Parti québécois se maintient. En général, ça ne bouge pas beaucoup. Et de toute façon, il y a une carte qui va faire bouger les choses d’une façon ou d’une autre : c’est la chefferie du Parti libéral. Il faut donc prendre les sondages avec un grain de sel. Quand l’ensemble des joueurs sera connu en 2025, là, nous pourrons voir les véritables tendances », soutient M. Bachand.

Le contexte politique risque aussi de changer en 2025. « Nous aurons des élections partielles dans Terrebonne et dans Arthabaska. Il y a eu les élections américaines qui ont des conséquences. Il va y avoir des élections fédérales. Il y aura des élections municipales. Ce sera une grosse année au niveau politique », de dire M. Bachand.

Selon lui, d’un point de vue législatif, la session s’est bien déroulée avec l’adoption de 18 projets de loi. « En général, nous avons eu une bonne collaboration avec les partis de l’opposition. À ce niveau, nous sommes très contents d’avoir fait avancer nos dossiers », mentionne-t-il.

Dans la région

Dans sa circonscription électorale, certains dossiers avancent, dont celui du réaménagement de l’intersection des routes 249 et 143 à Windsor.

« C’est dans la machine pour obtenir les autorisations financières. Nous suivons ça de très près. Ça ne sera pas en 2025. Nous travaillons fort pour que ça soit en 2026. Lorsqu’on voit ce qui se passe à Windsor et à Saint-François, il y aura des centaines de familles de plus dans les prochaines années. Le développement commercial y est très présent. Il est important que l’ensemble des routes puissent être capables de prendre tout ça. Donc, l’intersection des routes 249 et 143 à Windsor est un dossier prioritaire », de dire M. Bachand.

Dans ce projet, des négociations sont en cours pour l’achat de deux édifices, soit celui de l’ancienne quincaillerie et celui de la boutique Gisèle.

« Pour le reste, ce que nous voulons faire, c’est de réaliser ce que nous avons commencé. Entre autres, nous parlons des CPE à Racine, à Saint-François et à Val-des-Sources. Il faut que ce soit réalisé en 2025. Ça fait trois ans que ces projets ont été annoncés. C’est plus de 300 places en CPE. Dans les écoles, c’est la même chose. Nous nous assurons qu’avec l’argent que nous avons, nous pourrons réaliser les projets que nous avons annoncés avant d’en partir de nouveau », termine le député de Richmond à l’Assemblée nationale.