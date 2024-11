Le député Bachand n’a pas l’intention d’intervenir

Windsor — André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, n’a pas l’intention d’intervenir dans la crise qui sévit actuellement dans la MRC du Val-Saint-François.

« Nous laissons la MRC faire. Dans une MRC, les élus peuvent avoir des opinions différentes. Nous allons laisser ces gens s’exprimer. Les maires de la MRC ont dit ce qu’ils avaient à dire. C’est à eux, les maires, de trouver les éléments de solution. Nous laissons ça aller », de dire le député Bachand.

Il trouve toutefois légitime que certains maires de la MRC s’interrogent sur les quotes-parts et sur les projets de développement avant la préparation du budget 2025.

« Cependant, nous comprenons qu’il existe des pressions financières importantes sur les municipalités et sur les gouvernements en général. Donc, c’est normal de poser des questions pour avoir des réponses », d’ajouter le député, lorsqu’interrogé par le journal Actualités — L’Étincelle.

Rappelons que six maires représentant plus de 50 % de la population de la MRC exigent dans la préparation du budget 2025 un gel des quotes-parts et des dépenses supplémentaires. En fait, ils demandent une réorganisation en profondeur et une révision complète de la planification stratégique.

Ainsi, les maires de Stoke, de Windsor, de Maricourt, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Val-Joli et de Saint-Denis-de-Brompton ont déposé une résolution dans ce sens lors de la dernière séance du conseil de la MRC qui se tenait le mercredi 16 octobre dernier.

Les MRC prennent leurs décisions à la double majorité, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de voix et de la population. Ainsi, la proposition, même si 12 maires s’y opposaient, aurait dû être adoptée.

Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Pierre Tétreault, a toutefois décidé d’imposer son droit de véto, repoussant ainsi le sujet à la prochaine séance du conseil, soit le 27 novembre prochain.