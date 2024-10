Le député Bachand sera candidat en défendant les couleurs de la CAQ

Actualités — L’Étincelle — Contrairement à d’autres membres de son caucus, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, sera candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors des prochaines élections provinciales qui se tiendront le 5 octobre 2026.

Insatisfait de la gestion des services publics, le député Youri Chassin a claqué la porte de la CAQ et son siège comme indépendant. Il est le quatrième élu caquiste à quitter le navire depuis les dernières élections, après Joëlle Boutin, Éric Lefebvre et Pierre Fitzgibbon.

Du côté de M. Bachand, il n’est pas question de quitter le caucus de la CAQ avant la tenue des prochaines élections provinciales.

« Absolument, je suis très à l’aise dans le caucus de la CAQ. Je comprends que nous vivons dans une période plus difficile. Au mois de janvier, les sondages ne nous aidaient pas vraiment. Depuis, il y a une certaine stabilisation. Il reste deux ans avant la tenue des prochaines élections. On ne connaît pas le contexte géopolitique de 2026. Avant, il y aura les élections américaines, les élections fédérales et les élections municipales », de dire le député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Selon lui, tous ces rendez-vous électoraux auront des impacts sur la politique québécoise. « Il y a peut-être des joueurs de la CAQ, comme Éric Lefebvre, qui vont décider d’aller au fédéral. Est-ce qu’il y en a qui vont décider d’aller au municipal ? On ne peut rien exclure. Dans l’échéancier électoral nord-américain, nous sommes les derniers. Ça veut dire que les joueurs peuvent changer », souligne M. Bachand.

« Nous pouvons en perdre, poursuit-il, mais nous pouvons aussi en gagner. Il y a peut-être des gens à un autre niveau qui vont décider de venir en politique provinciale. Il y a une mouvance absolument exceptionnelle au niveau de la politique nord-américaine, surtout du côté du Québec. Il peut donc y avoir d’autres mouvements au sein du caucus de la CAQ. Mais ça peut être aussi le cas au Parti libéral du Québec. Entretemps, je vais continuer à m’occuper des dossiers de la circonscription électorale. »

Assemblée de cuisine à la sauce 2024

D’ici les prochaines élections, le député de Richmond à l’Assemblée nationale a décidé de garder le contact avec son électorat en tenant des « assemblées de cuisine » à la sauce 2024.

Ainsi, par petits groupes de 30 à 40 personnes, les électeurs, qu’ils soient membres ou non de la CAQ, sont invités à venir parler politique avec M. Bachand dans certains lieux d’intérêt.

La première rencontre a eu lieu au vignoble Les Farfelus de Melbourne. À cette occasion, plusieurs maires de la région étaient présents.

« Il faut aller voir les gens. Nous avons donc décidé de faire des assemblées de cuisine en faisant découvrir ce que nous avons de meilleur dans la circonscription électorale de Richmond. Aujourd’hui, c’est vin et politique ; ça pourrait être bière et politique ou fromage et politique. Ce sera toujours de petits groupes pour être capable de se parler. Nous allons tenir ce genre de rencontres cet hiver et au printemps prochain. Nous voulons rester branchés avec les gens. C’est ouvert à tout le monde », termine le député de Richmond à l’Assemblée nationale.