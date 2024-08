Une élection partielle dans le district 5 à Richmond

Richmond — Une élection partielle se tiendra le dimanche 29 septembre prochain dans le district 5 à Richmond.

« La tenue de cette élection est rendue nécessaire à la suite du décès du conseiller André Bussière le 7 mai dernier et considérant qu’il restait plus de 12 mois avant la fin de son mandat, la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités oblige la Ville à pourvoir le poste », souligne Rémi-Mario Mayette, président d’élection et directeur général de la Ville de Richmond.

Jusqu’au 30 août, les personnes intéressées à se présenter au poste de conseiller du district 5 peuvent se procurer un formulaire de mise en candidature auprès du président d’élection en se présentant à l’hôtel de ville de Richmond.

« Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent répondre à certains critères dont ceux d’être un résidant de la municipalité depuis au moins 12 mois et avoir le droit d’être inscrites sur la liste électorale en vue du scrutin du 29 septembre prochain », précise M. Mayette.

Au terme de la période de mise en candidature, le 30 août à 16 h 30, le président d’élection fera connaître les noms des candidats officiels ou s’il n’y a qu’une seule candidature, elle sera déclarée élue sans opposition.

Si plusieurs candidats se font la lutte, la campagne électorale se tiendra du 31 août au 28 septembre. Les candidats recevront une formation sur leurs rôles et obligations en campagne électorale.

Au cours de cette même période, le président d’élection ne sera à la recherche de personne pour compléter son équipe qui travaillera lors du vote par anticipation, le 22 septembre et lors du jour du scrutin le 29 septembre. Les intéressés peuvent contacter Stéphanie Champagne-Savoie au 819 826-3789, poste 224.

Le district 5 comprend les rues Trudeau, Laflamme, Geoffroy, Savoie, Sage, Roy, Stanley, Manning et Dyson ainsi qu’une partie des rues Craig, du Collège Sud, Ball et Laurier et une partie de la 7e Avenue Sud. Plus de 450 électeurs sont présentement inscrits sur la liste électorale.