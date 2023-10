Jason Wheeler accepte la présidence d’honneur

Windsor — C’est sous la présidence d’honneur de Jason Wheeler, président de Herwood, que s’est déroulée l’activité de financement du député de Richmond André Bachand, le mercredi 11 octobre dernier, au parc historique de la Poudrière.

Habituellement, dans ce genre d’activités, ce sont des ministres qui sont invités à prendre la parole. Cette fois, le député à l’Assemblée nationale a préféré choisir un acteur important de la vie économique régionale bien engagé dans sa communauté.

« C’est un grand privilège que d’être avec vous ce soir. Habituellement, nous invitons des ministres. Mais j’en ai discuté avec mon équipe et nous avons des gens qui sont engagés dans la région depuis longtemps et qui ont marqué l’histoire économique, financière et philanthropique. Jason Wheeler et sa famille ont marqué l’histoire. Il y a un attachement avec ces gens », de dire M. Bachand devant les personnes présentes.

M. Wheeler a été surpris par le choix du député. « Je suis fier de m’associer à une personne qui travaille fort pour la région qu’il représente. Nous sommes ici pour supporter une personne qui nous rassemble tous. Il travaille fort pour nous. Il est à l’écoute de tout le monde. Il a les qualités nécessaires pour nous représenter et défendre nos besoins à Québec », de dire M. Wheeler, lors de ce 5 à 7.

Il dit qu’il a beaucoup d’estime pour André Bachand. « Il s’est toujours donné pour son monde et sa région. Il défend ce qui est bon pour la région, souligne l’homme d’affaires.

Plusieurs maires de la région ont pris part à cette activité en soutien au député de Richmond.

Les personnes présentes ont pu apprécier le travail du chef Jean-Gabriel Martin de La Guinguette des Cantons.